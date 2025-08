Tres empresas: dos de capital chino y una mexicana ofertaron para construir El Tablón

Tegucigalpa, Honduras

Las empresas que participaron son: Consorcio Propensa, de México; Consorcio Yellow River – Eterna, conformado por Eterna S.A. de C.V. (Honduras) y Yellow River CO. LTD (China) y C hina Gezhouba Group No. 3 Engineering CO. LTD, de origen chino.

En cuanto al Consorcio Yellow River – Eterna, conformado por Eterna S.A. de C.V. (Honduras) y Yellow River CO. LTD (China), entregó su documentación a las 9:17 am. Presentaron dos paquetes con la oferta técnica y económica, incluyendo también la garantía correspondiente.

Mientras que China Gezhouba Group No. 3 Engineering CO. LTD, de origen chino, participó de forma individual. Su propuesta ingresó a las 9:30 am en un solo paquete que contenía tanto la oferta técnica como la económica.

Cada uno de los oferentes cumplió con la presentación de la garantía bancaria de mantenimiento de la oferta, por un monto de 4.6 millones de dólares (US$4,600,000.00), con una vigencia de 150 días. Las instituciones emisoras fueron Banco Lafise, Banco Ficohsa y Banco Atlántida, respectivamente.

Durante la apertura, se verificaron los documentos de respaldo y la correcta presentación de las ofertas, sin que se registraran modificaciones ni sustituciones fuera del plazo establecido.

Las propuestas económicas fueron entregadas selladas a la Auditoría Interna de la Enee, donde permanecerán bajo custodia hasta que finalice la evaluación técnica y se proceda con la fase económica. Las ofertas técnicas quedaron en posesión del Comité de Evaluación.

El acto concluyó a las 11:48 de la mañana, con la firma de conformidad de los presentes.