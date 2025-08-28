Covi niega aumento en peajes tras denuncia de furiosos conductores

El reciente cobro en las estaciones de peaje de la CA-5 Norte ha generado molestia entre los conductores, quienes aseguran que la tarifa se ha elevado de manera inesperada y piden una respuesta a las autoridades hondureñas competentes.
Santos Perdomo, uno de los afectados, calificó el incremento como “demasiado alto” y señaló que afecta directamente la economía de quienes transitan a diario.
"Hoy 90 se está pagando, fíjense, de un día para otro, ya sin avisarle a nadie. Está feo, incómodo, pero tenemos que aguantar todo lo que pone el Estado", declaró Perdomo durante una entrevista.
Según testimonios de los conductores, la alza se habría producido debido a un proceso de recategorización realizado por la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), que habría colocado a los vehículos previamente clasificados como pick up en una categoría superior, lo que implicaría pagar 90 lempiras por cada cruce.
Respuesta de Covi ante la problemática
Sin embargo, la empresa negó que se haya producido algún cambio en las tarifas o en la clasificación de los vehículos. En un comunicado, Covi aseguró que las tarifas vigentes desde 2020 se mantienen sin cambios."
"No está aplicando ningún aumento a las tarifas de peaje ni tampoco reclasificando los vehículos de carga que circulan por la CA-5 Norte. Al vehículo pesado se le mantiene la tarifa de L. 90 y el liviano, donde están incluidos los pick up, continúa pagando L. 22", indicó la concesionaria.
Covi agregó que en cumplimiento del acuerdo con el gobierno, no habrá incrementos por lo que resta del año.
La Concesionaria Vial enfatizó que como medida de transparencia, en las estaciones de peaje se verifica el tipo de vehículo según la clasificación en la boleta de revisión, en caso de dudas por parte de los conductores.