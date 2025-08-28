Covi niega aumento en peajes tras denuncia de furiosos conductores

Tegucigalpa, Honduras.

El reciente cobro en las estaciones de peaje de la CA-5 Norte ha generado molestia entre los conductores, quienes aseguran que la tarifa se ha elevado de manera inesperada y piden una respuesta a las autoridades hondureñas competentes.

Santos Perdomo, uno de los afectados, calificó el incremento como “demasiado alto” y señaló que afecta directamente la economía de quienes transitan a diario.

"Hoy 90 se está pagando, fíjense, de un día para otro, ya sin avisarle a nadie. Está feo, incómodo, pero tenemos que aguantar todo lo que pone el Estado", declaró Perdomo durante una entrevista.

Según testimonios de los conductores, la alza se habría producido debido a un proceso de recategorización realizado por la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), que habría colocado a los vehículos previamente clasificados como pick up en una categoría superior, lo que implicaría pagar 90 lempiras por cada cruce.