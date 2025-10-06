Conductores ebrios lideran causas de accidentes de tránsito en SPS, según la DNVT

La problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol se mantiene como una de las principales amenazas a la seguridad vial en San Pedro Sula. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) , esta ciudad encabeza la lista de zonas urbanas con mayor número de infractores que manejan en estado de ebriedad, lo que incide directamente en el alto número de accidentes de tránsito registrados.
Durante el reciente feriado de la Semana Morazánica, que movilizó a miles de hondureños en todo el país, las autoridades intensificaron los operativos de control vial, especialmente en horas nocturnas.
En ese contexto, en San Pedro Sula se decomisaron más de 1,500 licencias de conducir, la mayoría por faltas graves y muy graves, entre ellas conducir sin haber obtenido licencia, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol.
"Las faltas más recurrentes que encontramos en San Pedro Sula siguen siendo muy graves, ciudadanos que conducen sin licencia, que exceden el límite de velocidad permitido y que manejan en estado de ebriedad. Esta última es una falta regulada por el artículo 98, numeral 16, de la Ley de Tránsito", explicó Bayron Banegas, oficial de la DNVT en la zona norte.
Banegas detalló que solo durante ese feriado se impusieron más de 235 sanciones a conductores ebrios, a quienes se les decomisó la licencia de conducir por seis meses. Además, cada uno recibió una multa económica de aproximadamente 14,000 lempiras.
Uno de los aspectos más preocupantes, según las autoridades, es el alto nivel de reincidencia, conductores que ya han sido sancionados previamente por manejar bajo los efectos del alcohol, vuelven a cometer la falta. En estos casos, la ley establece la cancelación definitiva de la licencia de conducir, como medida para evitar tragedias en las carreteras.
“Conducir en estado de ebriedad no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de los demás usuarios de la vía pública, incluyendo peatones y motociclistas, que lamentablemente son los más vulnerables y los más afectados en la mayoría de los accidentes fatales”, agregó Banegas.
Cifras alarmantes a nivel nacional
El director nacional de la DNVT, comisionado José Adonay Hernández, ofreció una panorámica preocupante sobre la situación vial en Honduras.
Hasta la fecha, se contabilizan más de 1,300 muertes por accidentes de tránsito en todo el territorio nacional durante el 2025, lo que convierte esta causa en una de las principales fuentes de mortalidad en el país.
Durante la Semana Morazánica, a nivel nacional se realizaron más de 600 pruebas de alcoholemia positivas, lo que demuestra el nivel de irresponsabilidad con que algunos ciudadanos manejan sus vehículos. En total, las autoridades decomisaron 6,000 licencias y se reportaron 70 accidentes de tránsito en tan solo una semana.
Los informes de la DNVT indican que los principales involucrados en accidentes de tránsito son conductores jóvenes, especialmente aquellos entre los 18 y 35 años, quienes representan el grupo etario con mayor índice de consumo de alcohol vinculado a la conducción.
Además, el auge del uso de motocicletas ha incrementado las cifras de siniestros, ya que muchos motociclistas no portan casco, viajan sin licencia o circulan bajo efectos de sustancias alcohólicas.
Frente a esta situación, las autoridades hacen un enérgico llamado a la conciencia de los ciudadanos. "Las carreteras no deben convertirse en escenarios de muerte, cada conductor debe entender la enorme responsabilidad que tiene al tomar el volante. No basta con imponer sanciones: necesitamos un cambio cultural que valore la vida", enfatizó Hernández.
Desde la DNVT se anunció que los operativos de control continuarán siendo permanentes e intensivos, especialmente durante fines de semana y feriados, cuando se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas.
Además, se está trabajando en campañas de concientización en escuelas, universidades y empresas privadas, con el objetivo de prevenir más tragedias.