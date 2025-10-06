Conductores ebrios lideran causas de accidentes de tránsito en SPS, según la DNVT

San Pedro Sula, Honduras.

La problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol se mantiene como una de las principales amenazas a la seguridad vial en San Pedro Sula. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) , esta ciudad encabeza la lista de zonas urbanas con mayor número de infractores que manejan en estado de ebriedad, lo que incide directamente en el alto número de accidentes de tránsito registrados.

Durante el reciente feriado de la Semana Morazánica, que movilizó a miles de hondureños en todo el país, las autoridades intensificaron los operativos de control vial, especialmente en horas nocturnas.

En ese contexto, en San Pedro Sula se decomisaron más de 1,500 licencias de conducir, la mayoría por faltas graves y muy graves, entre ellas conducir sin haber obtenido licencia, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol.

"Las faltas más recurrentes que encontramos en San Pedro Sula siguen siendo muy graves, ciudadanos que conducen sin licencia, que exceden el límite de velocidad permitido y que manejan en estado de ebriedad. Esta última es una falta regulada por el artículo 98, numeral 16, de la Ley de Tránsito", explicó Bayron Banegas, oficial de la DNVT en la zona norte.

Banegas detalló que solo durante ese feriado se impusieron más de 235 sanciones a conductores ebrios, a quienes se les decomisó la licencia de conducir por seis meses. Además, cada uno recibió una multa económica de aproximadamente 14,000 lempiras.

Uno de los aspectos más preocupantes, según las autoridades, es el alto nivel de reincidencia, conductores que ya han sido sancionados previamente por manejar bajo los efectos del alcohol, vuelven a cometer la falta. En estos casos, la ley establece la cancelación definitiva de la licencia de conducir, como medida para evitar tragedias en las carreteras.

“Conducir en estado de ebriedad no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de los demás usuarios de la vía pública, incluyendo peatones y motociclistas, que lamentablemente son los más vulnerables y los más afectados en la mayoría de los accidentes fatales”, agregó Banegas.