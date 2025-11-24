Mipymes confían en la celebración de elecciones el 30 de noviembre

De 1,167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas en el marco del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral, el 89.4% tiene confianza que los comicios generales se celebrarán el próximo 30 de noviembre.
El porcentaje equivale a 1,039 de las empresas que son parte del brazo técnico-político del sector empresarial hondureño.
Este resultado difiere a la primera encuesta del Barómetro Electoral del Cohep en el que 84.51% manifestó su desconfianza en la realización de la justa democrática del domingo próximo.
El 68.06%, es decir 794 empresas encuestadas consideraron que la cúpula de las Fuerzas Armadas no actuará con imparcialidad durante las elecciones generales, una proporción de 7 de cada 10 participantes.
Presentación de resultados Cuarto Barómetro Electoral 2025. 🗳️🇭🇳 https://t.co/WnxsoVaEct— COHEP (@COHEPHonduras) November 24, 2025
Mientras que 6 de cada 10 mipymes que se sometieron al referido sondeo afirmaron que el Ministerio Público (MP) se encuentra politizado, es decir 700 encuestados (59.89%).
El 41.78% de los participantes (490) correspondieron a emprendimientos individuales y 385, el 33.1% microempresas.