Mipymes confían en la celebración de elecciones el 30 de noviembre

Tegucigalpa.

De 1,167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas en el marco del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral, el 89.4% tiene confianza que los comicios generales se celebrarán el próximo 30 de noviembre. El porcentaje equivale a 1,039 de las empresas que son parte del brazo técnico-político del sector empresarial hondureño.

Este resultado difiere a la primera encuesta del Barómetro Electoral del Cohep en el que 84.51% manifestó su desconfianza en la realización de la justa democrática del domingo próximo. El 68.06%, es decir 794 empresas encuestadas consideraron que la cúpula de las Fuerzas Armadas no actuará con imparcialidad durante las elecciones generales, una proporción de 7 de cada 10 participantes.

