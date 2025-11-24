  1. Inicio
Mipymes confían en la celebración de elecciones el 30 de noviembre

Representantes de la iniciativa privada expusieron los resultados del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral en el que participaron 1,167 mipymes

  • 24 de noviembre de 2025 a las 13:35 -
  • Álvaro Mejía
Edificio del Cohep en Tegucigalpa.

Tegucigalpa.

De 1,167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas en el marco del cuarto sondeo denominado Barómetro Electoral, el 89.4% tiene confianza que los comicios generales se celebrarán el próximo 30 de noviembre.

El porcentaje equivale a 1,039 de las empresas que son parte del brazo técnico-político del sector empresarial hondureño.

GPS para maletas electorales llegan al Centro Logístico Electoral

Este resultado difiere a la primera encuesta del Barómetro Electoral del Cohep en el que 84.51% manifestó su desconfianza en la realización de la justa democrática del domingo próximo.

El 68.06%, es decir 794 empresas encuestadas consideraron que la cúpula de las Fuerzas Armadas no actuará con imparcialidad durante las elecciones generales, una proporción de 7 de cada 10 participantes.

Candidatos presidenciales sin propuestas para más de 500,000 ninis

Mientras que 6 de cada 10 mipymes que se sometieron al referido sondeo afirmaron que el Ministerio Público (MP) se encuentra politizado, es decir 700 encuestados (59.89%).

El 41.78% de los participantes (490) correspondieron a emprendimientos individuales y 385, el 33.1% microempresas.

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Redaccion@laprensa.hn

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

