  1. Inicio
  2. · Honduras

Decenas de familias afectadas por inundaciones en Chamelecón

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diversos sectores de la zona norte de Honduras. Decenas de viviendas se encuentran con el agua hasta las rodillas.

Chamelecón, Cortés.

En las últimas horas de este martes, 7 de octubre, se registraron decenas de familias damnificadas por las fuertes lluvias en varios sectores de la zona norte de Honduras.

Entre los sectores afectados se encuentran Villanueva y Chamelecón, donde varias viviendas resultaron anegadas, con el agua alcanzando hasta las rodillas.

Lluvias por vaguada y humedad este martes 7 de octubre en Honduras

Las inundaciones también provocaron caos vehicular en la carretera CA-5, con un fuerte congestionamiento que detuvo el tráfico entre San Pedro Sula y Cortés.

Según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico, está generando abundante nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional.

Víctimas por inundaciones

Al menos cuatro personas han muerto y decenas de comunidades permanecen incomunicadas debido a las fuertes precipitaciones registradas desde finales de septiembre.

Entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2025 se contabilizan 141 familias afectadas, de las cuales 123 resultaron damnificadas y 10 fueron evacuadas.

En total, 504 personas han sido impactadas, con 59 viviendas dañadas y 13 destruidas. Las operaciones de rescate han permitido salvar a 13 ciudadanos, mientras que una persona continúa desaparecida.

Los departamentos más afectados son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán y Comayagua, que permanecen bajo alerta amarilla, junto con los municipios aledaños al río Ulúa, en Cortés, Yoro y Atlántida. Asimismo, El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro se mantienen bajo alerta verde por 48 horas.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias