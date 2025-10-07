Decenas de familias afectadas por inundaciones en Chamelecón

En las últimas horas de este martes, 7 de octubre, se registraron decenas de familias damnificadas por las fuertes lluvias en varios sectores de la zona norte de Honduras.
Entre los sectores afectados se encuentran Villanueva y Chamelecón, donde varias viviendas resultaron anegadas, con el agua alcanzando hasta las rodillas.
Las inundaciones también provocaron caos vehicular en la carretera CA-5, con un fuerte congestionamiento que detuvo el tráfico entre San Pedro Sula y Cortés.
Según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico, está generando abundante nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional.
Víctimas por inundaciones
Al menos cuatro personas han muerto y decenas de comunidades permanecen incomunicadas debido a las fuertes precipitaciones registradas desde finales de septiembre.
Entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2025 se contabilizan 141 familias afectadas, de las cuales 123 resultaron damnificadas y 10 fueron evacuadas.
En total, 504 personas han sido impactadas, con 59 viviendas dañadas y 13 destruidas. Las operaciones de rescate han permitido salvar a 13 ciudadanos, mientras que una persona continúa desaparecida.
Los departamentos más afectados son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán y Comayagua, que permanecen bajo alerta amarilla, junto con los municipios aledaños al río Ulúa, en Cortés, Yoro y Atlántida. Asimismo, El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro se mantienen bajo alerta verde por 48 horas.