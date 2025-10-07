Decenas de familias afectadas por inundaciones en Chamelecón

Chamelecón, Cortés.

En las últimas horas de este martes, 7 de octubre, se registraron decenas de familias damnificadas por las fuertes lluvias en varios sectores de la zona norte de Honduras. Entre los sectores afectados se encuentran Villanueva y Chamelecón, donde varias viviendas resultaron anegadas, con el agua alcanzando hasta las rodillas.

Las inundaciones también provocaron caos vehicular en la carretera CA-5, con un fuerte congestionamiento que detuvo el tráfico entre San Pedro Sula y Cortés. Según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico, está generando abundante nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional.

Víctimas por inundaciones