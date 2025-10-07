Lluvias por vaguada y humedad este martes 7 de octubre en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) pronosticó las condiciones climáticas que predominarán este martes 7 de octubre de 2025 en Honduras.

La entidad detalló que una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico, generará abundante nubosidad y lluvias en gran parte del territorio.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en los departamentos de las regiones occidental, central y sur, donde podrían registrarse los mayores acumulados de lluvia. Copeco recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones repentinas o crecidas de ríos y quebradas. Las condiciones lluviosas podrían continuar en los próximos días debido al ingreso constante de humedad desde ambos océanos, indicaron las autoridades hondureñas.

Afectaciones por lluvias

En los últimos 15 días, las lluvias que han afectado el territorio nacional han generado impactos significativos, incluyendo daños estructurales, víctimas mortales y comunidades incomunicadas. Según el más reciente informe de Copeco, cuatro personas han muerto y decenas de comunidades permanecen incomunicadas debido a las fuertes precipitaciones registradas desde finales de septiembre. Entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2025, se contabilizan 141 familias afectadas, de las cuales 123 resultaron damnificadas y 10 fueron evacuadas. En total, 504 personas han sido impactadas, con 59 viviendas dañadas y 13 destruidas. Las operaciones de rescate han permitido salvar a 13 ciudadanos, mientras que una persona continúa desaparecida.

Alertas por lluvias