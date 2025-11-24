Honduras queda nuevamente fuera de la Cuenta del Milenio

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras volvió a quedar excluida del programa de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), una de las principales fuentes de cooperación no reembolsable de Estados Unidos, al no cumplir con los indicadores mínimos en materia de gobernanza. Es el decimosexto año consecutivo en que el país no logra ser considerado elegible para un nuevo compacto de financiamiento. La decisión implica que Honduras no podrá acceder a más de 200 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura, crecimiento productivo y fortalecimiento institucional.

La MCC detalló que, aunque el país registró mejoras en algunos indicadores sociales, los retrocesos en áreas clave relacionadas con la transparencia y el funcionamiento del Estado siguen pesando más en la evaluación anual.

Gobernanza, "el talón de Aquiles"

El informe del año fiscal revela que Honduras volvió a reprobar indicadores determinantes como control de la corrupción, eficacia gubernamental, estado de derecho y libertad de información. Todos ellos se mantienen por debajo de las medianas regionales, lo que impide al país avanzar hacia un nuevo acuerdo de financiamiento. El indicador de libertad personal supera el mínimo exigido, pero continúa catalogado como frágil. En contraste, la MCC reportó avances en los rubros de gasto en salud, protección ambiental y salud infantil, donde Honduras se ubica por encima del promedio regional. Sin embargo, persisten rezagos importantes en indicadores educativos, en particular la finalización de secundaria en niñas, y en el desarrollo de la fuerza laboral. La MCC enfatizó que los avances sociales "no compensan las fallas estructurales en gobernanza", que siguen siendo la base de su evaluación.

Expertos señalan la urgencia de una estrategia de Estado

Para especialistas en políticas públicas, la nueva exclusión confirma una tendencia que se arrastra desde hace más de una década. El analista Lester Ramírez advirtió que el próximo gobierno deberá enfrentar este desafío con un enfoque integral. “Un nuevo gobierno debe focalizar sus esfuerzos en superar los indicadores críticos. ¿Cómo? Adoptando la Cuenta del Milenio dentro del plan de gobierno y conformando una unidad de monitoreo y evaluación que permita hacer ajustes en tiempo real”, afirmó.

Ramírez también recomendó fortalecer la institucionalidad anticorrupción, garantizar independencia judicial y promover transparencia activa para recuperar credibilidad ante organismos internacionales.

Un retroceso con impacto nacional