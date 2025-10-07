Lluvias más intensas y posible impacto de dos ciclones tropicales en Honduras, alerta Cenaos

Las recientes lluvias que afectaron gran parte del territorio nacional evidenciaron, una vez más, la alta vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales. Estas precipitaciones, provocadas por una vaguada, ocasionaron daños en varias regiones y podrían ser solo el preludio de condiciones más severas.
De acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), entre finales de octubre y comienzos de noviembre Honduras podría verse influenciada directa o indirectamente por al menos dos ciclones tropicales, con potencial de generar impactos mayores.
Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, explicó a La Prensa que desde el inicio de la temporada ciclónica en el Atlántico, el 1 de junio, se pronosticaron entre 16 y 17 tormentas tropicales. Hasta la fecha se han formado unas 10, sin representar peligro para el país; sin embargo, a partir del 20 de octubre se espera un aumento significativo de la actividad ciclónica en el Caribe.
“Lo habíamos visualizado desde el inicio de la temporada ciclónica, que lo más crítico para Honduras, por efectos indirectos o posiblemente directos por ciclones tropicales, la mayor probabilidad la íbamos a tener a finales de octubre y principios de noviembre”, dijo el experto.
El pronóstico mantiene similitudes con lo ocurrido en noviembre de 2024, cuando la tormenta tropical Sara dejó 110,889 personas afectadas, 10,326 damnificadas, 8,416 evacuadas, 5,057 albergadas y cuatro fallecidos.
“El escenario más probable durante la temporada ciclónica de este año es que podríamos tener uno parecido al de Sara, donde tuvimos un frente frío interactuando con un ciclón tropical y que eso nos puede dejar lluvias muy intensas en varios sectores del país”, aseguró Argeñal.
El especialista aclaró que las afectaciones no serían generalizadas:
“Esperamos que se den en sectores en el norte de Honduras, es donde tenemos el mayor escenario para este año otra vez, muy parecido al año anterior”.
Zonas vulnerables
Según Cenaos, las zonas con mayor riesgo son Atlántida y el valle del Aguán, aunque los efectos dependerán de la posición del ciclón tropical y la masa de aire frío en el momento de su interacción.
La temporada ciclónica del océano Pacífico, iniciada 15 días antes que la del Atlántico, culminará también el 30 de noviembre. En esa región se formaron ya las 16 tormentas tropicales pronosticadas, y se prevé la aparición de tres más, lo que haría que la actividad supere el promedio anual.
Uno de los fenómenos más destacados fue el huracán Erick, formado en junio, que causó efectos indirectos en el país al generar lluvias intermitentes por su amplia circulación atmosférica.
Ante el panorama, los expertos instan a la población a mantener medidas de prevención y fortalecer los planes de gestión de riesgo, recordando que el país continúa siendo altamente vulnerable ante los eventos meteorológicos.
Etiqueta de transparencia: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.