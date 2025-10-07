Lluvias más intensas y posible impacto de dos ciclones tropicales en Honduras, alerta Cenaos

Tegucigalpa, Honduras

Las recientes lluvias que afectaron gran parte del territorio nacional evidenciaron, una vez más, la alta vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales. Estas precipitaciones, provocadas por una vaguada, ocasionaron daños en varias regiones y podrían ser solo el preludio de condiciones más severas.

De acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), entre finales de octubre y comienzos de noviembre Honduras podría verse influenciada directa o indirectamente por al menos dos ciclones tropicales, con potencial de generar impactos mayores.

Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, explicó a La Prensa que desde el inicio de la temporada ciclónica en el Atlántico, el 1 de junio, se pronosticaron entre 16 y 17 tormentas tropicales. Hasta la fecha se han formado unas 10, sin representar peligro para el país; sin embargo, a partir del 20 de octubre se espera un aumento significativo de la actividad ciclónica en el Caribe.

“Lo habíamos visualizado desde el inicio de la temporada ciclónica, que lo más crítico para Honduras, por efectos indirectos o posiblemente directos por ciclones tropicales, la mayor probabilidad la íbamos a tener a finales de octubre y principios de noviembre”, dijo el experto.