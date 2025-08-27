La temporada de huracanes se intensifica en septiembre en Honduras

Lamentó que no se cerraran de una sola vez los otros dos tramos afectados que se han identificado en el mismo canal de alivio, aguas abajo, y que de no funcionar el tapón hecho para cerrar el paso del agua al canal de alivio, volverán a estar pronto con el agua al cuello."Si ese río pegara una fuerte llena, nosotros no quedamos ni para contarlo, porque ahí nomás, cerca de La Batea, el río tiene dañada otra parte del bordo. El río se ha comido la vega y se está filtrando por debajo del bordo", alertó Carranza, con miedo a lo que pueda pasar cuando arrecian las lluvias de septiembre a noviembre.Dice que lo único que les queda estar preparados ante cualquier emergencia. "Cuando se llena acá, lo que hacemos es buscar a donde meter las cositas e irnos para algún bordo", auguró.