Eduardo Díaz asegura haber ganado alcaldía progreseña; Alexander lidera votación

Eduardo Díaz, del partido Libertad y Refundación, asegura que él ganó las elecciones para la alcaldía de El Progreso aunque los resultados dicen lo contrario....
Eduardo Díaz se convirtió en el principal oponente de Alexande López, quien lleva 20 años en el poder y que hasta ya celebró con caravana en la riberela ciudad.
El abogado y empresario progreseño, según el CNE, lleva 19,173 votos con el 83.33 por ciento de las actas escrutadas.
Alexander López tiene más de mil votos de diferencia, hasta el último corte llevaba 20,754 marcas.
Alexander López ha sido el alcalde de El Progreso y busca su sexto mandato. La campaña en esta ciudad ha sido una de las más férreas que ha enfrentado el edil progreseño.
López contó el respaldo de Salvador Nasralla, quien lo acompañó el días de las elecciones. Nasralla incluso acusó a Libre de estar pagando 12,000 lempiras por voto.
Desde que se dio el primer corte del CNE el domingo 30 de noviembre, los dos candidatos de autoproclamaron como los ganadores.
Alexander López y sus bases hasta realizaron una caravana por las calles de la ciudad el lunes cuando Nasralla había remontado (actualmente Nasry Asfura lidera) en las elecciones presidenciales.
En un video que colgó en sus redes sociales, Eduardo afirmó que tiene copia de todas las actas y que peleará su triunfo. "Existe inconsistencia en un 25% de las actas que requieren revisión conforme a ley", afirmó.
De acuerdo al CNE, 60 actas de El Progreso presentan inconsistencias. Según la consejera Cossette López todas las actas que presenten inconsistencias serán revisadas conforme a ley.