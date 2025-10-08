Migrantes deportados denuncian pérdida de pertenencias al salir del CAMR

San Pedro Sula, Honduras.

Dos ciudadanos hondureños que fueron deportados recientemente desde Estados Unidos denunciaron la pérdida de pertenencias personales tras su llegada al Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), ubicado en San Pedro Sula.

Los afectados aseguran que objetos de alto valor no les fueron entregados al momento de su salida de las instalaciones. Belkys Caballero, una hondureña deportada, manifestó que entre sus pertenencias extraviadas se encuentran un teléfono celular valorado en 1,300 dólares y una cadena de oro de aproximadamente 2,000 dólares.

“Aquí se me perdió mi celular y una cadena de oro, ellos dicen que los nortemaricanos no les entregaron las cosas, pero yo tengo las pruebas de que mi celular pasó por las manos de ellos, incluso la ubicación me aparece en el municipio de Choloma”, declaró la mujer visiblemente afectada.

Otro hondureño, también retornado, afirmó haber perdido dos anillos valorados en 2,000 dólares y una cadena de oro con un costo aproximado de 3,700 dólares.

“Desde que me detuvieron los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), me dieron un papel y me dijeron que no lo botara, porque las pertenencias las entregarían en Honduras. Ahora me dicen que no las encuentran, que las andan buscando”, relató el hombre.