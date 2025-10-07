Piden imputar a agentes que violen 'zonas libres' de ICE en Chicago

Chicago, Estados Unidos.

El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, abogó este martes por imputar a los agentes federales que infrinjan su orden ejecutiva que establece 'zonas libres' de operativos migratorios ante la llegada de tropas estatales ahora federalizadas por orden del presidente Donald Trump.

En una rueda de prensa, Johnson advirtió que si los agentes federales violan las normas locales incurrirán en un "delito penal" y vaticinó que habrá "gente en los tribunales", pero reconoció que está "explorando" las autoridades a su alcance que le "permitan hacer cumplir la ordenanza" que firmó ayer.

La orden está dirigida únicamente a los operativos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), y les prohíbe utilizar estacionamientos y terrenos propiedad de la ciudad o controlados por ella.

Preguntado por las consecuencias de que los agentes federales violen la orden de 'ICE Free Zones' (Zonas libres de ICE), que ha sido criticada duramente por la Casa Blanca, Johnson afirmó que "deberían ser imputados con un delito" por la "entidad que están violando: la ciudad de Chicago".

"Cualquiera que cometa un delito debería ser imputado. Es la norma básica de lo que ostensiblemente llaman orden público", añadió el alcalde, que subrayó que esos agentes "deberían rendir cuentas".

Johnson, que arremetió repetidamente contra el Gobierno de Trump e ICE, transmitió un mensaje de "calma", instó al civismo e incidió en que está utilizando las "herramientas" disponibles a nivel local para proteger a los residentes de Chicago, que tiene una de las mayores poblaciones mexicanas del país.

Precisamente señaló que espera que unos 3.000 corredores mexicanos participen en la Maratón de Chicago, que tendrá lugar este domingo, y dijo desear "que vengan todos" y que rija la normalidad, pese a entender el "miedo" de la comunidad inmigrante ante la escalada en los operativos y las protestas.