Texas envía a Chicago un "grupo élite" con trayectoria en la frontera con México

Los más de 200 efectivos de la Guardia Nacional que Texas ha desplegado en el área de Chicago tienen experiencia en la frontera sur de Estados Unidos, aseguró este martes el gobernador, Greg Abbott. En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano defendió su decisión de enviar a los militares hacia otro estado para apoyar la campaña de arrestos y deportaciones de migrantes del Gobierno de Donald Trump.

"Tanto el alcalde como el gobernador de Illinois tienen que enfrentar el hecho de que no están haciendo su trabajo de mantener la seguridad de los agentes federales y hacer cumplir la ley federal", indicó Abbott. El gobernador, un aliado cercano de Trump que ha dedicado miles de millones en "seguridad fronteriza" a través de la llamada Operation Lone Star, indicó que los militares desplegados a Chicago forman parte de un "equipo de élite" que ha "confrontado el desorden civil en la frontera", especialmente a las personas que cruzan o intentan cruzar la frontera sur de manera irregular.

Acusaciones

La Guardia Nacional de Texas ha sido acusada por organizaciones en defensa de los derechos humanos de uso excesivo de fuerza y abusos contra los migrantes. Las denuncias van desde el uso de proyectiles de gas pimienta contra personas que no representaban un riesgo, incluyendo mujeres y niños, hasta abusos físicos contra los migrantes, como golpizas o empujarlos contra los alambres de concertina, según recogen Human Rights Watch y la oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).