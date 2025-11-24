  1. Inicio
Fichaje: Honduras con nuevo DT, Motagua ficha, se va del Olimpia y oferta por "Gio" Puerto

Conoce los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el balompié hondureño.

Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en el balompié hondureño.
Ángel Villatoro: El atacante catracho rescindió su contrato con el Olancho FC. Su salida fue polémica, pero es uno de los jugadores que seguramente serán cotizados para el Clausura 2026.
Estas son las noticias más relevantes en las últimas horas en el mercado de fichajes de Honduras.
Dereck Moncada: El artillero del Olimpia podría cambiar de aires para 2026. El atacante, que fue parte de la convocatoria de Honduras para los duelos de noviembre, interesa al Real Salt Lake de la MLS.

Ever Alvarado: El experimentado defensor central terminó su vínculo con Real España luego de que "La Máquina" y él tomarán la decisión de rescindir el contrato.
Agustín Auzmendi: El argentino descendió con el Godoy Cruz de Argentina, sin embargo, "El Pistolero" está en la mira del Atlético San Luis de la Liga MX.

Bryan Acosta: El mediocampista hondureño no sigue con el Nashville de la MLS y para el 2026 podría volver a la Liga Nacional de Honduras.
Reinaldo Rueda no sigue como Director Técnico de la Selección de Honduras y en las últimas nombres ha sido vinculado para llegar al banquillo del Atlético Nacional, uno de los históricos de Colombia y del balompié sudamericano.
La Selección Nacional de Honduras comenzará a buscar técnico en enero del 2025 y hay rumores de que en el radar podrían estar algunos estrategas europeos.

Pedro Troglio no ocultó su emoción por tener una oportunidad de llegar al banquillo de la Selección Nacional de Honduras.

En Argentina informan de que Banfield mantiene conversaciones para renovar el contrato de Pedro Troglio hasta 2026.
Eduardo Espinel: El entrenador se mantiene hasta el final de la presente temporada con Olimpia. Por ahora se desconoce si continuará para la próxima campaña.

Emanuel Hernández: El central uruguayo tiene todo acordado para renovar su contrato con Olimpia. El zaguero defensivo ha sido uno de los mejores extranjeros en cuanto a fichajes blancos de los últimos años.
Bryan Moya: Sorpresivamente, "La Bestia" también terminó su vínculo laboral con Real España en el cierre del Apertura 2025. El ariete será otro de los jugadores más buscados en el mercado de fichajes.

Pablo Cacho: El defensor central del Victoria es el primer fichaje amarrado del Motagua para el Clausura 2026.
José García: El defensor no quiere seguir en Olimpia y el domingo en el clásico ante Marathón decidió marcharse del coloso capitalino sin unirse a la oración grupal, tradición que el plantel merengue realiza después de cada encuentro.
"El Fantasma" Figueroa: El polémico entrenador chileno no seguiría como DT de Nicaragua y surgen rumores de que podría llegar a la Liga Nacional de Honduras.
Erick Puerto: Sus grandes actuaciones en Platense ha provocado que en Ucrania, MLS y Costa Rica lo pretenden de cara a la próxima temporada.

Edoardo Suazo (19), hijo mayor de David Suazo, da un salto en su carrera: deja el Monastir de la Serie D y se incorpora al Team Altamura de la Serie C.
Luis Suazo, hijo mejor de David Suazo, se ha entrenado en los últimos días con el primer equipo de Sporting Braga de Portugal tras jugar el Mundial Sub17
El hondureño de 18 años Jayson Quintanilla, deja al North Carolina FC y se convierte en agente libre
Tras anunciar su retiro de la Selección de Honduras, Edrick Menjivar dejó en claro que continuará en Olimpia y su decisión solo abarca a la Bicolor.
Con 15 años y con muchos sueños en su maleta, Bryan Adolfo Cano, originario de San Pedro Sula, parte hacia Barcelona junto a su familia para poder integrarse a una prueba de visoría que durará entre 9 y 11 días, esperando poder ser uno de los elegidos a quedarse entre los muchos niños que estarán presentes en la prueba en La Masía, sede del poderoso FC Barcelona.
Droopy Gómez se pronunció sobre una posibilidad de poder jugar en Olimpia: "“Yo soy muy respetuoso con la gente que me ofrece trabajo", dijo.

