Godofredo Fajardo sigue los pasos de "Chano" y se une a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras
Godofredo Fajardo, regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y candidato a diputado por la Democracia Cristiana (DC), oficializó este lunes su adhesión a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, a pocos días de las elecciones generales.
Fajardo se suma a la línea política marcada el domingo por Mario “Chano” Rivera Callejas, presidenciable de la Democracia Cristiana, quien renunció a su aspiración y anunció una alianza con Nasralla durante el cierre de campaña en San Pedro Sula.
Durante su intervención, Fajardo justificó su decisión al señalar las dificultades que enfrenta el país.
“Tenemos hospitales sin medicamentos, la delincuencia nos tiene de rodillas, la pobreza sigue avanzando, la educación sin norte ni sur, ni presente ni futuro; no hay empleo, los gestos de nuestro pueblo continúan hacia otros países buscando mejores condiciones de vida. Esas cosas definitivamente tienen que cambiar, y por eso hoy estoy aquí, porque tenemos al hombre que puede cambiar los destinos de la patria”, expresó.
Godofredo expone el porqué se une a Nasralla
El regidor destacó que su adhesión responde a la confianza en la capacidad del aspirante liberal. “Nos unimos a la capacidad, a la honradez, al estadista, al hombre que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño, que es Salvador Nasralla”, afirmó.
Durante el acto, Nasralla dio la bienvenida al regidor capitalino y resaltó su decisión de unirse sin condiciones.
“Godofredo no llega a pedir nada, llega porque entiende que esta es la última oportunidad para que el país cambie de rumbo y salga del círculo de abusos y corrupción”, expresó el presidenciable liberal, recordando su relación con Fajardo desde hace décadas en el ámbito deportivo.
El presidenciable añadió que la adhesión del regidor refuerza la coalición opositora que, asegura, busca consolidar un triunfo en los comicios del próximo domingo.
El candidato a diputado firmó un documento para formalizar la unión, en presencia de Maribel Espinoza, diputada; Iroshka Elvir, diputada; Eliseo Castro, candidato a alcalde; Tomás Lozano, presidente de campaña; y otros dirigentes liberales.