Cortés, el departamento más codiciado por los políticos

San Pedro Sula

Cortés es el departamento con más carga electoral y, por ende, clave para obtener un triunfo. Los candidatos presidenciales han enfocado su fuerza en San Pedro Sula para conquistar a los 539,863 sampedranos habilitados para votar. Según el Censo Nacional Electoral de 2025, Cortés está a la cabeza del padrón con 1,109,201 votantes, equivalente al 19% del total nacional. Francisco Morazán, con 1,100,048 votantes (18.9%), es el segundo departamento con mayor peso electoral. En la tercera posición está Yoro, con 390,426 ciudadanos habilitados (7%). Es la Capital Industrial de Honduras, con un sector empresarial fuerte, pero que por décadas ha sido abandonada por los gobiernos centrales.

Visitas a los barrios, miniconcentraciones, reuniones y las mismas actividades de siempre están ocurriendo, como pasa cada cuatro años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los partidos políticos están acomodando sus piezas y, por primera vez, el Partido Nacional aparece con reestructuraciones, renuncias y aclaraciones a pocas semanas de las elecciones.

La noticia de los cambios de líderes fuertes en la zona norte, como Darío Gámez, Emil Hawit y Mario Canahuati —este último, coordinador departamental—, sacudió al partido, aunque el presidenciable Nasry Asfura asegura que todo está bien. Ninguno de ellos se ha pronunciado oficialmente, pero han manifestado que no se han ido del partido porque son nacionalistas. El presidenciable nacionalista Tito Asfura se ha mudado a San Pedro Sula para sostener reuniones y asumir la gerencia de campaña en la zona norte. “Nadie ha renunciado. Lo que sí puedo aclarar es que, desde el sábado pasado, anuncié que yo asumía la gerencia del departamento por ser una región grande, fuerte y una zona en la que tenemos que trabajar mucho. Y, si se han fijado, he estado visitando el departamento durante las semanas anteriores por dos o tres días”, declaró. Según Asfura, cuando está haciendo un trabajo busca tener el control del mismo: “Entonces, por eso hablé con ellos y les dije que yo iba a encargarme del departamento”.

Reiteró que “no hay desestabilización, no hay nada; estamos trabajando normalmente”.

Partido Liberal defiende su bastión político