  1. Inicio
  2. · San Pedro

La Cámara de Comercio impulsa campaña “Si votas, ganamos todos” para promover el voto

La CCIC promueve la participación ciudadana con la campaña “Si votas, ganamos todos”, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

La Cámara de Comercio impulsa campaña “Si votas, ganamos todos” para promover el voto

La campaña “Si votas, ¡ganamos todos!” será difundida a través de los canales de comunicación institucional de la CCIC, incluyendo redes sociales y comunicación interna con sus empresas afiliadas, con el fin de multiplicar el mensaje y alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos posible

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Cortés

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) lanzó la campaña “Si votas, ganamos todos”, una iniciativa ciudadana que busca motivar a la población hondureña a participar activamente en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

El sector empresarial de la zona norte, representado por la CCIC, pretende incentivar a jóvenes y adultos a acudir a las urnas y reducir los niveles de abstención electoral.

Se multiplican plazas y torres habitacionales en San Pedro Sula

Durante la presentación de la campaña, Karim Qubain, presidente de la CCIC, afirmó que “cada voto cuenta, y cuando todos ejercemos ese derecho, fortalecemos la democracia, damos certidumbre y construimos un país donde prevalece la voluntad de la mayoría”.

La institución hizo un llamado a sus más de tres mil afiliados y a la ciudadanía en general a convertirse en motivadores dentro de sus familias, comunidades y empresas, con el fin de que nadie se quede sin ejercer su derecho al voto.

Qubain subrayó que “cuando la gente se queda sin votar, pierde la oportunidad de incidir en el rumbo de Honduras”. Agregó que el sector privado está unido en su compromiso con la estabilidad política y social, pilares esenciales para el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza que el país necesita.

“Por eso insistimos en la importancia de que este proceso se desarrolle de manera pacífica, libre y transparente, con reglas claras, respeto entre los actores políticos y total garantía de que será la voluntad de la mayoría la que determine a los ganadores”, aseveró Qubain.

En las elecciones primarias de marzo, más de 518,000 ciudadanos estaban habilitados para ejercer el sufragio en el municipio de San Pedro Sula, Cortés.

La junta directiva y miembros de la CCIC. La organización empresarial también anunció que organizarán presentaciones con los candidatos presidenciales, junto con los aspirantes a la alcaldía de San Pedro Sula de cada partido político, con el objetivo de que expongan sus propuestas.

La junta directiva y miembros de la CCIC. La organización empresarial también anunció que organizarán presentaciones con los candidatos presidenciales, junto con los aspirantes a la alcaldía de San Pedro Sula de cada partido político, con el objetivo de que expongan sus propuestas.

 (Fotos: Cortesía)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el censo electoral definitivo para los comicios generales es de 6,522,577 personas, quienes podrán ejercer el voto tanto en Honduras como en el extranjero.

Menotti Maradiaga, empresario y miembro de la junta directiva de la CCIC, expresó que ejercer el sufragio es un derecho de todos los hondureños. “Hacemos un llamado a todos los hondureños, a todos los micros, pequeños y medianos empresarios, a que salgamos a votar y decidamos el futuro del país”, recalcó.

El empresario también hizo un llamado a la clase política: “No queremos más división ni confrontación. Lo que queremos es votar en paz y que los candidatos presenten propuestas que convenzan al pueblo hondureño”, dijo.

Maradiaga explicó que la falta de empleo y oportunidades en el país ha llevado a miles de hondureños a migrar hacia otras naciones. Señaló que las propuestas de los candidatos deben enfocarse en la generación de empleo, la mejora en salud y la seguridad ciudadana.

Agregó que la escasa Inversión Extranjera Directa (IED), la ausencia de una ley de empleo por hora y la apertura del mercado a comerciantes chinos afectan la competitividad, la generación de empleo y a las empresas de forma directa.

Renuncian Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez de la cúpula del Partido Nacional en Cortés

Por su parte, Rodolfo Dumas, analista político y directivo de la CCIC, advirtió que en las elecciones generales no puede repetirse lo ocurrido en las primarias, cuando las urnas llegaron tarde y varios centros de votación abrieron con retrasos. “En marzo, sin duda alguna, se violaron derechos ciudadanos. Muchas personas no pudieron votar, algo que no puede volver a pasar”, puntualizó.

Dumas enfatizó que, más allá de la presencia de misiones de observación internacional, lo verdaderamente importante es que la ciudadanía participe de manera masiva, ejerciendo su voto con responsabilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias