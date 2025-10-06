La Cámara de Comercio impulsa campaña “Si votas, ganamos todos” para promover el voto

San Pedro Sula, Cortés

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) lanzó la campaña “Si votas, ganamos todos”, una iniciativa ciudadana que busca motivar a la población hondureña a participar activamente en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. El sector empresarial de la zona norte, representado por la CCIC, pretende incentivar a jóvenes y adultos a acudir a las urnas y reducir los niveles de abstención electoral.

Durante la presentación de la campaña, Karim Qubain, presidente de la CCIC, afirmó que “cada voto cuenta, y cuando todos ejercemos ese derecho, fortalecemos la democracia, damos certidumbre y construimos un país donde prevalece la voluntad de la mayoría”. La institución hizo un llamado a sus más de tres mil afiliados y a la ciudadanía en general a convertirse en motivadores dentro de sus familias, comunidades y empresas, con el fin de que nadie se quede sin ejercer su derecho al voto. Qubain subrayó que “cuando la gente se queda sin votar, pierde la oportunidad de incidir en el rumbo de Honduras”. Agregó que el sector privado está unido en su compromiso con la estabilidad política y social, pilares esenciales para el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza que el país necesita. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Por eso insistimos en la importancia de que este proceso se desarrolle de manera pacífica, libre y transparente, con reglas claras, respeto entre los actores políticos y total garantía de que será la voluntad de la mayoría la que determine a los ganadores”, aseveró Qubain. En las elecciones primarias de marzo, más de 518,000 ciudadanos estaban habilitados para ejercer el sufragio en el municipio de San Pedro Sula, Cortés.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el censo electoral definitivo para los comicios generales es de 6,522,577 personas, quienes podrán ejercer el voto tanto en Honduras como en el extranjero. Menotti Maradiaga, empresario y miembro de la junta directiva de la CCIC, expresó que ejercer el sufragio es un derecho de todos los hondureños. “Hacemos un llamado a todos los hondureños, a todos los micros, pequeños y medianos empresarios, a que salgamos a votar y decidamos el futuro del país”, recalcó. El empresario también hizo un llamado a la clase política: “No queremos más división ni confrontación. Lo que queremos es votar en paz y que los candidatos presenten propuestas que convenzan al pueblo hondureño”, dijo. Maradiaga explicó que la falta de empleo y oportunidades en el país ha llevado a miles de hondureños a migrar hacia otras naciones. Señaló que las propuestas de los candidatos deben enfocarse en la generación de empleo, la mejora en salud y la seguridad ciudadana. Agregó que la escasa Inversión Extranjera Directa (IED), la ausencia de una ley de empleo por hora y la apertura del mercado a comerciantes chinos afectan la competitividad, la generación de empleo y a las empresas de forma directa.