Elecciones generales 2025: ¿Cuántos hondureños podrán votar en noviembre?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este jueves el censo electoral definitivo que regirá en las próximas elecciones generales de Honduras, programadas para el 30 de noviembre de 2025.
En declaraciones brindadas, el consejero Marlon Ochoa detalló que el padrón contabiliza 6,522,577 votantes: de ellos, 6,026,477 residen en el territorio nacional y 496,307 en el extranjero.
Ochoa recalcó que la cifra marca un avance significativo en la inclusión de los hondureños fuera del país, quienes contarán con más centros de votación habilitados en el exterior.
Por su parte, la consejera Ana Paola Hall confirmó la información a través de sus redes sociales, destacando que este padrón es el instrumento que dará certeza al proceso electoral y a la voluntad ciudadana.
Hecho importante para el proceso electoral: mañana se imprimirá la primera papeleta de Elecciones Generales 2025.— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) October 3, 2025
¡Avanzamos firmes hacia la meta: Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!
Con este registro, Honduras se prepara para vivir unas elecciones históricas en las que se espera una amplia participación tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Las elecciones generales en Honduras 2025 están programadas para el 30 de noviembre, fecha en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, corporaciones municipales y representantes al Parlamento Centroamericano.
Este proceso se perfila como uno de los más observados de la última década, tanto a nivel nacional como internacional, por la relevancia de los temas en agenda: gobernabilidad, economía, migración y la confianza en las instituciones democráticas.
En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha hecho énfasis en la transparencia y en la modernización de los mecanismos de participación, especialmente con la ampliación del voto en el extranjero. Observadores nacionales e internacionales ya han manifestado interés en acompañar el proceso, considerado clave para la estabilidad política y social del país.