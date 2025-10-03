Elecciones generales 2025: ¿Cuántos hondureños podrán votar en noviembre?

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este jueves el censo electoral definitivo que regirá en las próximas elecciones generales de Honduras, programadas para el 30 de noviembre de 2025.

En declaraciones brindadas, el consejero Marlon Ochoa detalló que el padrón contabiliza 6,522,577 votantes: de ellos, 6,026,477 residen en el territorio nacional y 496,307 en el extranjero.

Ochoa recalcó que la cifra marca un avance significativo en la inclusión de los hondureños fuera del país, quienes contarán con más centros de votación habilitados en el exterior.

Por su parte, la consejera Ana Paola Hall confirmó la información a través de sus redes sociales, destacando que este padrón es el instrumento que dará certeza al proceso electoral y a la voluntad ciudadana.