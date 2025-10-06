Partido Liberal apela ante el TJE la inscripción de Jorge Cálix como diputado

Tegucigalpa, Honduras

La solicitud de inscripción fue presentada tras la renuncia del diputado y candidato por Olancho, Samuel García, quien cedió su casilla al parlamentario Jorge Cálix, exaspirante presidencial en las elecciones primarias de marzo 2025.

El Partido Liberal interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando resolución sobre la inscripción de la candidatura a diputación por el departamento de Olancho del exprecandidato presidencial Jorge Cálix.

Mario Flores, magistrado presidente del TJE, comunicó que ya recibieron "el recurso de apelación en receptoría de la Secretaría General del Tribunal de Justicia Electoral. Nos ha informado que hay un recurso de apelación por parte del recurrente Jorge Luis Cálix Espinal y su apoderado legal Mariano Flores".

La determinación, la cual es la última instancia en materia electoral, deberá ser conocida por el pleno de magistrados y aprobada por mayoría, es decir, por al menos dos de los tres funcionarios electorales.

El titular del TJE indicó que "recuerde que hay procedimientos; tenemos que pedir las situaciones administrativas, solicitarle o ordenarle al Consejo Nacional Electoral que nos remita las actuaciones administrativas que realizó el señor Jorge Cálix para poder estructurar la respuesta a este recurso de apelación".

De acuerdo con el magistrado del TJE, la próxima semana el tribunal electoral dará respuesta al recurso presentado por el exprecandidato presidencial, quien ahora aspira a ser inscrito como diputado por el departamento de Olancho.

"De aquí al martes o miércoles de la próxima semana, este tribunal estará informando al pueblo hondureño de la resolución y la sentencia firme e inapelable que emitirá el Tribunal de Justicia Electoral en el caso que se llama del señor Jorge Luis Cálix Espinal", reiteró.