Auto de formal procesamiento contra exfiscales y exinterventor de la Oabi

Tegucigalpa, Honduras

Tres exfuncionarios del Ministerio Público y de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) recibieron este lunes auto de formal procesamiento acusados de integrar una red que arrendaba de forma irregular bienes incautados.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logro revertir las medidas sustitutivas otorgadas en abril a Rigoberto Portillo Mejía, exmiembro de la Comisión Interventora .de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Portillo Mejía, nombrado en febrero de 2023, es señalado por los delitos de asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión.