Auto de formal procesamiento contra exfiscales y exinterventor de la Oabi

Tres exfuncionarios del Ministerio Público y de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) recibieron este lunes auto de formal procesamiento acusados de integrar una red que arrendaba de forma irregular bienes incautados.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logro revertir las medidas sustitutivas otorgadas en abril a Rigoberto Portillo Mejía, exmiembro de la Comisión Interventora .de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Portillo Mejía, nombrado en febrero de 2023, es señalado por los delitos de asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión.
Asimismo, el Ministerio Público informó que se dictó auto de formal procesamiento contra Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del MP, y Jorge Luis Martínez Grijalva, por los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad de malversación por uso y estafa.
Las investigaciones señalan que los procesados conformaron una red que arrendaba de forma irregular propiedades incautadas, mediante contratos ficticios y sin entregar copias a los arrendatarios, ni realizar gestiones ante la Oabi.
Según el expediente, los implicados cobraban altas sumas de dinero que eran depositadas en cuentas personales, sin registrar los ingresos en las cuentas oficiales de la institución.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de mantener una lucha frontal contra la corrupción, y destacó que estas acciones forman parte de su estrategia integral para la identificación y desarticulación de redes fraudulentas público-privadas.