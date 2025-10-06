  1. Inicio
¿Qué zonas no tendrán luz este martes 7 de octubre en Honduras?

Vuelven los cortes programados de energía eléctrica tras el feriado de la Semana Morazánica. Revise si su barrio, colonia o municipio figura entre las zonas afectadas este martes.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó cortes de luz para este martes 7 de octubre de 2025 en Honduras.

Las interrupciones del fluido eléctrico afectarán por más de seis horas en varios departamentos del país debido a trabajos de mantenimiento de la Enee.

Barrio El Campo, Juticalpa: 8:00 am - 3:00 pm.

Yuscarán, El Paraíso: 8:00 am - 4:00 pm.

Morocelí y Yuscarán, El Paraíso: 9:00 am - 3:00 pm.

El Paraíso, El Paraíso: 9:00 am - 10:00 am.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.
San Pedro Sula, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.

Peña Blanca y Santa Cruz de Yojoa: 9:00 am - 3:00 pm.

Trujillo, Colón: 9:00 am - 3:00 pm.
La Ceiba, Atlántida: 9:00 am - 3:00 pm.
San Marcos de Colón y Duyure: 8:00 am - 4:00 pm.
Municipios del departamento de Choluteca: 8:00 am - 4:00 pm.

