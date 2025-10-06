¿Qué zonas no tendrán luz este martes 7 de octubre en Honduras?

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó cortes de luz para este martes 7 de octubre de 2025 en Honduras.
Las interrupciones del fluido eléctrico afectarán por más de seis horas en varios departamentos del país debido a trabajos de mantenimiento de la Enee.
Barrio El Campo, Juticalpa: 8:00 am - 3:00 pm.
Yuscarán, El Paraíso: 8:00 am - 4:00 pm.
Morocelí y Yuscarán, El Paraíso: 9:00 am - 3:00 pm.
El Paraíso, El Paraíso: 9:00 am - 10:00 am.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.
San Pedro Sula, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.
Peña Blanca y Santa Cruz de Yojoa: 9:00 am - 3:00 pm.
Trujillo, Colón: 9:00 am - 3:00 pm.
La Ceiba, Atlántida: 9:00 am - 3:00 pm.
San Marcos de Colón y Duyure: 8:00 am - 4:00 pm.
Municipios del departamento de Choluteca: 8:00 am - 4:00 pm.