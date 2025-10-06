UFTF: 14 candidatos electos no rindieron cuentas de campaña

Tegucigalpa, Honduras

Los comisionados Julio Vladimir Mendoza, Ivonne Ardón y Emilio Hernández Hércules dieron a conocer el informe, en el cual se detalla la cantidad de sujetos obligados que participaron en el proceso de elecciones primarias de marzo de 2025.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) presentó el segundo informe de sujetos obligados en las elecciones primarias de 2025, donde destaca que 14 candidatos a alcaldes , que resultaron electos para participar en las elecciones generales del 30 de noviembre, no presentaron informes de ingresos y gastos de campaña .

Según el documento, el Partido Liberal registró 1,696 aspirantes a cargos de elección popular en los niveles de presidente, diputados y alcaldes; el Partido Libertad y Refundación (Libre), 2,508; y el Partido Nacional, 1,553. En total, 5,757 sujetos obligados participaron en el proceso.

De esa cifra, la UFTF recibió 4,264 informes, lo que representa un 74% de cumplimiento en la entrega de informes de ingresos y gastos.

Sin embargo, el informe detalla que aún persiste un 26% de incumplimiento, equivalente a 1,493 personas, que no presentaron su documentación financiera, por lo que se abrieron expedientes sancionatorios pendientes de resolución.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el proceso de fiscalización, se han auditado 3,132 expedientes, equivalentes al 73 % del total recibido. Mientras tanto, 983 informes (23 %) están pendientes de ser remitidos a auditoría y 149 expedientes (4 %) se encuentran actualmente en auditoría documental.

Estos datos reflejan que casi una cuarta parte de los informes aún no ha concluido su fase de revisión, lo que implica un volumen significativo de trabajo pendiente para la Unidad.

Por otra parte, el informe establece que 1,907 expedientes auditados (61%) resultaron limpios, es decir, sin hallazgos, mientras que 1,255 (39%) presentan salvedades, por lo que requieren un proceso adicional de subsanación y audiencias de descargo.

Hasta la fecha, únicamente se han realizado 57 audiencias de descargo, lo que representa un avance mínimo frente a la magnitud de expedientes observados. Además, ningún expediente ha avanzado a las etapas de emisión de opiniones legales, resoluciones o aplicación de sanciones.

Esto significa que el proceso aún no ha llegado a su fase resolutiva y permanece estancado en una etapa intermedia, lo que compromete el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los plazos establecidos.

El análisis de la UFTF evidencia que, aunque se ha logrado un avance importante en la auditoría de los informes recibidos, persisten retrasos en la emisión, subsanación y resolución de expedientes, así como en la gestión de casos sancionatorios de quienes no presentaron sus informes.

Por ello, la Unidad considera técnica y administrativamente necesario ampliar el plazo de ejecución del proyecto por 45 días, con el objetivo de completar la auditoría de los informes pendientes, atender los expedientes con hallazgos, concluir la preparación y resolución de los casos sancionatorios y emitir las resoluciones correspondientes.