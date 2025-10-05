Nasralla lidera “caravana del triunfo” en bulevar Fuerzas Armadas

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, recorrió este domingo el bulevar Fuerzas Armadas en Tegucigalpa junto a decenas de simpatizantes que participaron en la denominada “caravana del triunfo”.
En un ambiente festivo y con calles despejadas por el cierre del feriado Morazánico, Salvador Nasralla, aspirante presidencial por el Partido Liberal, encabezó la “caravana del triunfo” que reunió a centenares de seguidores en la capital hondureña.
El recorrido inició en el bulevar Fuerzas Armadas, donde vehículos adornados con los colores rojo y blanco se unieron a la movilización que avanzó entre bocinazos, cánticos y banderas ondeando al ritmo de consignas políticas.
“Tegucigalpa se viste de rojo, blanco y rojo con la caravana del triunfo”, expresó Nasralla al agradecer el acompañamiento de sus simpatizantes, mientras saludaba desde el techo de una camioneta.
Durante el trayecto, el presidenciable estuvo acompañado por dirigentes liberales, entre ellos Eliseo Castro, candidato a la alcaldía del Distrito Central, quienes compartieron el entusiasmo de la multitud.
Nasralla destacó que la actividad refleja la fuerza y unidad del Partido Liberal de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025. “Esta es la caravana del triunfo”, insistió, al asegurar que su movimiento continúa sumando respaldo en todo el país.
El bulevar Fuerzas Armadas se convirtió en un corredor rojo y blanco, con familias y simpatizantes que salieron a presenciar el paso de la caravana en una jornada que cerró el fin de semana largo con un tono político y de celebración.