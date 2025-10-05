Nasralla lidera “caravana del triunfo” en bulevar Fuerzas Armadas

San Pedro Sula, Honduras

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, recorrió este domingo el bulevar Fuerzas Armadas en Tegucigalpa junto a decenas de simpatizantes que participaron en la denominada “caravana del triunfo”.

En un ambiente festivo y con calles despejadas por el cierre del feriado Morazánico, Salvador Nasralla, aspirante presidencial por el Partido Liberal, encabezó la “caravana del triunfo” que reunió a centenares de seguidores en la capital hondureña.

El recorrido inició en el bulevar Fuerzas Armadas, donde vehículos adornados con los colores rojo y blanco se unieron a la movilización que avanzó entre bocinazos, cánticos y banderas ondeando al ritmo de consignas políticas.