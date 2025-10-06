CNE inicia proceso especial de contratación para transporte de material electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado público a las empresas interesadas en participar en el procedimiento especial de contratación No. CNE-PEG-UCCE-026-2025, correspondiente al “Servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales electorales esenciales para las elecciones generales 2025”. De acuerdo con el aviso emitido, el proceso cuenta con financiamiento proveniente de fondos nacionales y será ejecutado bajo el Presupuesto Especial para Elecciones Generales 2025, conforme al Decreto Legislativo No. 42-2025 y las leyes aplicables.

Las empresas interesadas podrán obtener los documentos y pliegos de condiciones dirigiéndose a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) o mediante el correo electrónico licitaciones-ucce@cne.hn. Además, toda la información relacionada con el proceso estará disponible en el portal de HonduCompras (www.honducompras.gob.hn) y en la página oficial del CNE (www.cne.hn). La recepción y apertura de ofertas se realizará de manera pública el 13 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m., en las instalaciones del edificio del CNE en el barrio San Felipe, Tegucigalpa, a un costado del Hospital San Felipe. Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo establecido serán rechazadas. El documento fue firmado por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, el pasado sábado 4 de octubre de 2025.


