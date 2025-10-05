  1. Inicio
  2. · Honduras

Rixi Moncada visita La Mosquitia y conversa con pobladores sobre acceso al agua y transporte

Rixi Moncada visita la Mosquitia hondureña y aborda necesidades de servicios básicos

  • 05 de octubre de 2025 a las 18:16 -
  • Redacción
Rixi Moncada visita La Mosquitia y conversa con pobladores sobre acceso al agua y transporte

Rixi Moncada, candidata a la presidencia por el Partido Libre.

 Foto: Redes Sociales
Pawanka, Mosquitia

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó este domingo la Mosquitia hondureña, donde sostuvo encuentros con pobladores para conocer las principales necesidades de la región relacionadas con el acceso al agua, el transporte y la comunicación.

Durante su visita, realizada en la cancha Pawanka, Moncada destacó las dificultades que enfrentan las comunidades del oriente del país. “Los misquitos son hijos del agua, pero enfrentan graves problemas con el acceso al agua y la comunicación”, expresó ante los asistentes.

La aspirante presidencial explicó que continuará recorriendo distintas comunidades de Gracias a Dios con el propósito de escuchar de manera directa las demandas locales y promover propuestas que contribuyan al desarrollo de la zona.

Concentración de Libertad y Refundación en apoyo a su candidata Rixi Moncada.

Concentración de Libertad y Refundación en apoyo a su candidata Rixi Moncada.

 (Foto oficial de sus redes sociales.)

“Voy a venir pueblo por pueblo y recorrer sus comunidades, y vamos a hacer la inversión necesaria para que ustedes se puedan desplazar de un sitio a otro”, indicó Moncada.

La candidata de Libre también mencionó los estudios de prefactibilidad impulsados por la administración de la presidenta Xiomara Castro en el Caribe hondureño, señalando que dichos proyectos podrían servir como base para fortalecer la conectividad en la Mosquitia.

Durante su intervención, la candidata abordó además el aprovechamiento de los recursos naturales, señalando que cualquier hallazgo o potencial energético debe destinarse al beneficio de las comunidades locales. “Cualquier recurso petrolero debe servir al desarrollo del pueblo misquito”, manifestó.

La visita de Moncada forma parte de las actividades públicas que realiza en distintas zonas del país como parte de su agenda previa a las elecciones generales de 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias