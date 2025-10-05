Rixi Moncada visita La Mosquitia y conversa con pobladores sobre acceso al agua y transporte

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó este domingo la Mosquitia hondureña, donde sostuvo encuentros con pobladores para conocer las principales necesidades de la región relacionadas con el acceso al agua, el transporte y la comunicación.
Durante su visita, realizada en la cancha Pawanka, Moncada destacó las dificultades que enfrentan las comunidades del oriente del país. “Los misquitos son hijos del agua, pero enfrentan graves problemas con el acceso al agua y la comunicación”, expresó ante los asistentes.
La aspirante presidencial explicó que continuará recorriendo distintas comunidades de Gracias a Dios con el propósito de escuchar de manera directa las demandas locales y promover propuestas que contribuyan al desarrollo de la zona.
“Voy a venir pueblo por pueblo y recorrer sus comunidades, y vamos a hacer la inversión necesaria para que ustedes se puedan desplazar de un sitio a otro”, indicó Moncada.
La candidata de Libre también mencionó los estudios de prefactibilidad impulsados por la administración de la presidenta Xiomara Castro en el Caribe hondureño, señalando que dichos proyectos podrían servir como base para fortalecer la conectividad en la Mosquitia.
Durante su intervención, la candidata abordó además el aprovechamiento de los recursos naturales, señalando que cualquier hallazgo o potencial energético debe destinarse al beneficio de las comunidades locales. “Cualquier recurso petrolero debe servir al desarrollo del pueblo misquito”, manifestó.
La visita de Moncada forma parte de las actividades públicas que realiza en distintas zonas del país como parte de su agenda previa a las elecciones generales de 2025.