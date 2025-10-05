Rixi Moncada visita La Mosquitia y conversa con pobladores sobre acceso al agua y transporte

Pawanka, Mosquitia

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó este domingo la Mosquitia hondureña, donde sostuvo encuentros con pobladores para conocer las principales necesidades de la región relacionadas con el acceso al agua, el transporte y la comunicación.

Durante su visita, realizada en la cancha Pawanka, Moncada destacó las dificultades que enfrentan las comunidades del oriente del país. “Los misquitos son hijos del agua, pero enfrentan graves problemas con el acceso al agua y la comunicación”, expresó ante los asistentes.

La aspirante presidencial explicó que continuará recorriendo distintas comunidades de Gracias a Dios con el propósito de escuchar de manera directa las demandas locales y promover propuestas que contribuyan al desarrollo de la zona.