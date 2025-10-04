Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, insta a votar masivamente en las elecciones

San Pedro Sula, Cortés.

"Son más de seis millones" los electores llamados a las urnas "y normalmente solo votan tres millones; los demás no. Este año queremos una votación masiva", subrayó el prelado católico en declaraciones a medios locales.

El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan , hizo este sábado un llamado a una participación "masiva" de los hondureños en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y exhortó a que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

El arzobispo irlandés señaló que votar es "un derecho y un deber" ciudadano para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años.

Lenihan pidió a los actores políticos "respetar" la decisión del pueblo hondureño expresada en las urnas durante los comicios generales, cuando están llamados a votar 6,5 millones de personas y será elegido un nuevo presidente, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y veinte al Centroamericano.

En los próximos comicios participarán cinco partidos políticos, aunque, según los más recientes sondeos de opinión, solo tres de ellos se perfilan con posibilidades reales de alcanzar la presidencia.

Se trata del gobernante Libertad y Refundación (Libre), que postula a Rixi Moncada como su candidata; el Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y a quien representará Nasry Asfura, y el Partido Liberal, considerado la segunda fuerza opositora, que encabezará en los comicios Salvador Nasralla.