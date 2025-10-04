  1. Inicio
Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, insta a votar masivamente en las elecciones

El arzobispo señaló que votar es "un derecho y un deber" ciudadano

  • 04 de octubre de 2025 a las 16:54 -
  • Agencia EFE
Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula.

 Foto de archivo.
San Pedro Sula, Cortés.

El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, hizo este sábado un llamado a una participación "masiva" de los hondureños en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y exhortó a que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

"Son más de seis millones" los electores llamados a las urnas "y normalmente solo votan tres millones; los demás no. Este año queremos una votación masiva", subrayó el prelado católico en declaraciones a medios locales.

El arzobispo irlandés señaló que votar es "un derecho y un deber" ciudadano para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años.

Lenihan pidió a los actores políticos "respetar" la decisión del pueblo hondureño expresada en las urnas durante los comicios generales, cuando están llamados a votar 6,5 millones de personas y será elegido un nuevo presidente, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y veinte al Centroamericano.

En los próximos comicios participarán cinco partidos políticos, aunque, según los más recientes sondeos de opinión, solo tres de ellos se perfilan con posibilidades reales de alcanzar la presidencia.

Se trata del gobernante Libertad y Refundación (Libre), que postula a Rixi Moncada como su candidata; el Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y a quien representará Nasry Asfura, y el Partido Liberal, considerado la segunda fuerza opositora, que encabezará en los comicios Salvador Nasralla.

La elecciones de noviembre serán las duodécimas consecutivas desde el retorno de Honduras al orden constitucional en 1980. En el país no existe la segunda vuelta electoral, por lo que resultará ganador el candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
