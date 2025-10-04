  1. Inicio
Cuatro diáconos son ordenados sacerdotes en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol

Los nuevos presbíteros son Dixie Ballesteros Hernández, Noé Gerardo Hernández Hernández y los hermanos Jason Enmanuel y Bryan Eusebio Guerra Estévez.

La Iglesia católica celebra con alegría esta ordenación. Imagen tomada de Arquidiócesis San Pedro Sula.
San Pedro Sula

Cuatro diáconos —entre ellos dos hermanos de sangre— fueron ordenados sacerdotes este sábado en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol de San Pedro Sula.

La ordenación presbiteral se celebró hoy a las 9:00 am en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Monseñor Miguel Lenihan ofició la Santa Eucaristía y presidió el rito de ordenación sacerdotal.

Monseñor Miguel Lenihan durante la ceremonia de ordenación sacerdotal.

Los cuatro jóvenes fueron ordenados diáconos el pasado 1 de marzo. Cada uno sirvió en diferentes parroquias: Jason Enmanuel Guerra Estévez en Nuestra Señora de Guadalupe de La Lima; Bryan Eusebio Guerra Estévez en la Exaltación de la Santa Cruz de Baracoa, Cortés; Dixie Ballesteros Hernández en San Miguel Arcángel de Potrerillos; y Noé Gerardo Hernández Hernández en El Buen Pastor de San Pedro Sula.

La Iglesia católica celebra con alegría esta ordenación. Las familias de los nuevos sacerdotes agradecieron a Dios. En la feligresía estuvo presente todo el presbiterio de la arquidiócesis, acompañando a su obispo Miguel Lenihan, ya recuperado en su salud.

