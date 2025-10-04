Cuatro diáconos son ordenados sacerdotes en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol

San Pedro Sula

Cuatro diáconos —entre ellos dos hermanos de sangre— fueron ordenados sacerdotes este sábado en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol de San Pedro Sula.

Los nuevos presbíteros son Dixie Ballesteros Hernández, Noé Gerardo Hernández Hernández y los hermanos Jason Enmanuel y Bryan Eusebio Guerra Estévez.

La ordenación presbiteral se celebró hoy a las 9:00 am en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Monseñor Miguel Lenihan ofició la Santa Eucaristía y presidió el rito de ordenación sacerdotal.