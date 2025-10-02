Policlínico Municipal permitirá cirugías de apéndice y vesícula en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las primeras cirugías ambulatorias de apéndice y vesícula se realizarán a partir del 16 de octubre en el primer Policlínico Municipal de San Pedro Sula , una obra construida en el Macro Distrito de Salud Las Palmas bajo la administración del alcalde Roberto Contreras, con fondos 100 % municipales.

Según las autoridades, se proyecta realizar unas 1,500 operaciones al año, con un promedio de 120 cirugías mensuales, lo que permitirá descongestionar hospitales como el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez.

El moderno espacio incluye salas de espera, área de recuperación, quirófanos equipados con dos torres laparoscópicas y mobiliario médico de última generación.

La inauguración del primer quirófano municipal marca un hito en el sistema sanitario de San Pedro Sula, al ofrecer procedimientos quirúrgicos que antes representaban altos costos en clínicas privadas o largas esperas en hospitales públicos.

El alcalde Contreras destacó que estas operaciones tendrán costos significativamente menores que en clínicas privadas, donde una cirugía de apéndice o vesícula puede oscilar entre 80,000 y 150,000 lempiras.



“Los sampedranos ahora podrán operarse aquí a precios más bajos, con atención de calidad, y así contribuiremos a reducir la mora quirúrgica del Valle de Sula, que asciende a unas 4,500 cirugías por especialidad”, expresó Contreras durante la inauguración.

El edil resaltó que la obra se ejecutó con 34.5 millones de lempiras de inversión municipal, sin préstamos ni fondos externos, y que además se recibieron donaciones de medicamentos, mobiliario y equipo médico valorados en más de 10 millones de lempiras.

“No hemos endeudado la municipalidad en estos 44 meses de gobierno y hemos entregado más de 4 mil millones de lempiras en obras. El Policlínico viene a salvar vidas y a dignificar la atención en salud”, aseguró el alcalde.

La inauguración ha generado entusiasmo en los barrios aledaños. Ivis Castillo, vecino del barrio Cabañas, afirmó que, “estamos felices porque ya no será necesario acudir a hospitales saturados; esta obra beneficia directamente a las familias de escasos recursos”.

María Aguilar, también residente de Cabañas, señaló que, “en los hospitales la espera para una operación es de uno a dos años; aquí las cirugías serán rápidas. Damos gracias a Dios y al alcalde por cumplir este sueño”.

Otro vecino, Julio Velásquez, recordó que la comunidad solicitaba un quirófano en los cabildos abiertos desde hace varios años. “Ningún alcalde lo hizo, solo don Roberto. Esta obra no solo beneficia a Cabañas, sino también a Medina, Las Palmas y muchos otros sectores”, destacó.

Con la puesta en marcha del quirófano, San Pedro Sula da un paso decisivo en la descentralización de servicios de salud y la reducción de la mora quirúrgica en la zona norte del país.

