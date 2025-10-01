Primer quirófano municipal realizará su primera cirugía el 16 de octubre en San Pedro Sula

San Pedro Sula

El próximo 16 de octubre se llevará a cabo la primera cirugía tras la inauguración del Quirófano Municipal del Policlínico Las Palmas, el primero en su tipo en Honduras.

“Anuncio públicamente que, después de la inauguración (realizada el 25 de septiembre de 2025) del Primer Quirófano Municipal de Honduras en el Policlínico Las Palmas, tenemos la fecha de la primera cirugía; será el jueves 16 de octubre de 2025”, confirmó el alcalde Roberto Contreras.

El nuevo quirófano forma parte del macrodistrito Las Palmas y se integra a la red de salud municipal, que actualmente cuenta con 12 clínicas y tres macrodistritos.

Según la Corporación Municipal, incluida en el Plan de Arbitrios 2025, la prestación de servicios sanitarios municipales ya contempla medicina general e interna, vacunación, odontología, atención integral a la mujer, pediatría, ginecología y psicología.

Además, la ciudad dispone de un Consultorio Móvil Municipal Pediátrico, donado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con el cual se proyecta atender a unos 13,000 niños y 2,000 madres lactantes al año.