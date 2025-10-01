  1. Inicio
  2. · San Pedro

Primer quirófano municipal realizará su primera cirugía el 16 de octubre en San Pedro Sula

La fecha de la primera cirugía fue difundida en redes sociales por el alcalde Roberto Contreras.

Primer quirófano municipal realizará su primera cirugía el 16 de octubre en San Pedro Sula

Equipo del Quirófano Municipal del Policlínico Las Palmas.
San Pedro Sula

El próximo 16 de octubre se llevará a cabo la primera cirugía tras la inauguración del Quirófano Municipal del Policlínico Las Palmas, el primero en su tipo en Honduras.

“Anuncio públicamente que, después de la inauguración (realizada el 25 de septiembre de 2025) del Primer Quirófano Municipal de Honduras en el Policlínico Las Palmas, tenemos la fecha de la primera cirugía; será el jueves 16 de octubre de 2025”, confirmó el alcalde Roberto Contreras.

El nuevo quirófano forma parte del macrodistrito Las Palmas y se integra a la red de salud municipal, que actualmente cuenta con 12 clínicas y tres macrodistritos.

Según la Corporación Municipal, incluida en el Plan de Arbitrios 2025, la prestación de servicios sanitarios municipales ya contempla medicina general e interna, vacunación, odontología, atención integral a la mujer, pediatría, ginecología y psicología.

Además, la ciudad dispone de un Consultorio Móvil Municipal Pediátrico, donado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con el cual se proyecta atender a unos 13,000 niños y 2,000 madres lactantes al año.

En quirófano municipal harán 83 tipos de intervenciones

A inicios de este 2025, el gerente de Infraestructura, Luis Saa, detalló que la obra tendría modernas instalaciones: una sala de espera, acceso de emergencia, recepción, estación de enfermería, salas quirúrgicas, consultorios, esterilización, lavandería, área de recuperación y habitaciones para pacientes y descanso médico.

Con la entrada en funcionamiento de este centro quirúrgico, las autoridades esperan fortalecer la red de salud municipal y contribuir a descongestionar hospitales nacionales como el Mario Rivas, ofreciendo atención más rápida y cercana a la población sampedrana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias