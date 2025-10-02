Supuesto fraude en alcaldía de SPS: Olga Ávila cumplirá prisión preventiva en el Santa Rosita

SAN PEDRO SULA

El Ministerio Público (MP) informó que fue citado a una audiencia de revisión de medidas a favor de Olga Estela Ávila Ortega, imputada en el caso del supuesto “Desfalco a la Municipalidad de San Pedro Sula”. Ávila Ortega continuará en preventiva por los supuestos delitos de fraude continuado y lavado de activos. La audiencia se desarrolló este jueves, tras una solicitud de la defensa, que argumentó razones de salud para su revisión.

En un comunicado oficial, el MP manifestó su respeto al debido proceso, pero dejó claro que no está de acuerdo con la petición presentada por la defensa. Según el ente acusador, la medida de prisión preventiva resulta proporcional y necesaria frente a la gravedad de los delitos imputados en este caso.

Se mantiene prisión preventiva para imputada

Al finalizar la audiencia, el Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó mantener la medida de prisión preventiva para Olga Ávila.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A su vez, autorizó la remisión inmediata de la imputada al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, de Tegucigalpa, para recibir tratamiento médico e internamiento. Sin embargo, cuando se concluya dicho procedimiento, la acusada deberá ser trasladada nuevamente a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas). El proceso judicial forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras cometidas en la Municipalidad de San Pedro Sula, en las que está señalada la imputada.



Fraude en la Alcaldía de San Pedro Sula, según el Ministerio Público

El pasado lunes, el juez que conoce la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los diez acusados de supuesta participación en el fraude de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula. Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.