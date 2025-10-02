Supuesto fraude en alcaldía de SPS: Olga Ávila cumplirá prisión preventiva en el Santa Rosita

El Ministerio Público (MP) informó que fue citado a una audiencia de revisión de medidas a favor de Olga Estela Ávila Ortega, imputada en el caso del supuesto “Desfalco a la Municipalidad de San Pedro Sula”.
Ávila Ortega continuará en preventiva por los supuestos delitos de fraude continuado y lavado de activos. La audiencia se desarrolló este jueves, tras una solicitud de la defensa, que argumentó razones de salud para su revisión.
En un comunicado oficial, el MP manifestó su respeto al debido proceso, pero dejó claro que no está de acuerdo con la petición presentada por la defensa.
Según el ente acusador, la medida de prisión preventiva resulta proporcional y necesaria frente a la gravedad de los delitos imputados en este caso.
Se mantiene prisión preventiva para imputada
Al finalizar la audiencia, el Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó mantener la medida de prisión preventiva para Olga Ávila.
A su vez, autorizó la remisión inmediata de la imputada al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, de Tegucigalpa, para recibir tratamiento médico e internamiento.
Sin embargo, cuando se concluya dicho procedimiento, la acusada deberá ser trasladada nuevamente a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).
El proceso judicial forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras cometidas en la Municipalidad de San Pedro Sula, en las que está señalada la imputada.
Fraude en la Alcaldía de San Pedro Sula, según el Ministerio Público
El pasado lunes, el juez que conoce la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los diez acusados de supuesta participación en el fraude de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.
Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.
Mientras que Olga Estela Ávila , Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.
Están prófugos por este caso: Steve Adolfo Fajardo Vargas, Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa. En el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios es un delito de orden excarcelable y la pena mínima es de tres años.
En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado.
En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusan a Steve Fajardo pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.
Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa y las copias de órdenes de pago realizadas.