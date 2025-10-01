Contreras se retracta y dice que no se entregará a un "sistema de injusticia"

San Pedro Sula, Honduras

A través de sus redes sociales, el edil manifestó: “No me entregaré a un sistema de injusticia, no tengo nada que temer, voy por la reelección a la alcaldía de San Pedro Sula. Nunca renunciaré al gran Partido Liberal, aunque los comunistas del Partido Libre busquen dividir”.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , aseguró este miércoles que buscará la reelección en los comicios municipales del período 2026-2030 y cuestionó fuertemente al sistema judicial del país, al que calificó de “injusto”.

Contreras, quien además es el presidente del Partido Liberal de Honduras (PLH), afirmó que el ingeniero Salvador Nasralla será el próximo presidente de la República, señalando que “el pueblo elegirá contundentemente el 30 de noviembre de 2025”.

Asimismo, denunció lo que considera un trato desigual por parte de las instituciones de justicia: “Mientras a uno le perdonan delitos, a otros les inventan delitos para desacreditarlos y exponerlos públicamente, así es la injusticia de Honduras”, señaló.

Las declaraciones del alcalde sampedrano ocurren horas después de que en un medio de comunicación nacional afirmara que la próxima semana se entregaría a la justicia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

No obstante, no existe ningún requerimiento fiscal en contra del edil por el caso del supuesto desfalco de L45.5 millones de la Municipalidad de SPS que investiga el Ministerio Público y por el cual están acusadas 10 personas que guardan prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.