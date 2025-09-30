  1. Inicio
Roberto Contreras denuncia que en Tegucigalpa se negoció "desplumar al Pollo"

El alcalde de San Pedro Sula no reveló los nombres de quiénes habrían pactado en su contra. “Eso no lo puedo decir, porque hasta a mis hijas las meterían presas”, manifestó.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, denunció este martes una supuesta negociación para sacarlo de la contienda política.

Contreras, en declaraciones a HCH Televisión Digital, dijo que en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) "solo es una figura decorativa".
Seguidamente, mencionó que en Tegucigalpa se realizó una reunión entre varios líderes políticos y que estos habrían pactado en su contra.
"Negociaron en Tegucigalpa, se pusieron de acuerdo y dijeron: 'desplumemos al Pollo'", reveló el alcalde sampedrano.

Contreras no dio nombres de quiénes, supuestamente, participaron en dicho acuerdo.

"Eso no lo puedo decir, porque meterían presas hasta a mis hijas", señaló el jefe municipal.

Agregó que al "Pollo" (Contreras) no lo incluyeron en el acuerdo porque "no aceptó".

Indicó que los hondureños se darán cuenta de los detalles de ese pacto luego de las elecciones del 30 de noviembre.

Contreras tampoco respondió sobre si en el supuesto encuentro participaron líderes del Partido Liberal.

Las declaraciones del alcalde de San Pedro Sula se dieron tras anunciar que el próximo martes se presentará voluntariamente ante el Ministerio Público, pese a que no existe ningún requerimiento fiscal en su contra por el supuesto desfalco de 45.5 millones de lempiras que investigan las autoridades, en el que están implicadas 10 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad.
