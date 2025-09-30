Roberto Contreras denuncia que en Tegucigalpa se negoció "desplumar al Pollo"

Las declaraciones del alcalde de San Pedro Sula se dieron tras anunciar que el próximo martes se presentará voluntariamente ante el Ministerio Público, pese a que no existe ningún requerimiento fiscal en su contra por el supuesto desfalco de 45.5 millones de lempiras que investigan las autoridades, en el que están implicadas 10 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad.