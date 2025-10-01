Nasralla respalda a Contreras y denuncia persecución política de Libre

El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, expresó su apoyo al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, a quien calificó como un “gran ser humano” y un funcionario municipal “súper trabajador”.
Nasralla denunció que el edil sampedrano enfrenta una persecución política promovida por lo que llamó la “dictadura del partido Libertad y Refundación”, al recordar que esa fuerza política impulsó la designación del fiscal general, sobrino de Rixi Moncada, con el respaldo de dirigentes tradicionales del Partido Nacional.
El aspirante presidencial pidió calma a los electores: “Le pido tranquilidad a todos los votantes honestos de todos los partidos. Los corruptos no tienen cómo alcanzar nuestras cifras; tanto Roberto como yo estamos ganando por goleada y por eso nos tiran piedras”.
Nasralla también cuestionó a sus rivales por pagar encuestas, asegurando que sus estudios reflejan una clara ventaja electoral. Según sus estimaciones, a nivel nacional la intención de voto lo ubica con un 60%, frente a un 30% del Partido Nacional y un 10% de Libre.
En el ámbito municipal, aseguró que el liberal Roberto Contreras se encamina a la reelección con una proyección de 80%, frente a un 15% del PN y un 5% de Libre. “Eso los tiene temblando”, sentenció el presidenciable liberal.