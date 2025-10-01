Nasralla respalda a Contreras y denuncia persecución política de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Nasralla denunció que el edil sampedrano enfrenta una persecución política promovida por lo que llamó la “dictadura del partido Libertad y Refundación”, al recordar que esa fuerza política impulsó la designación del fiscal general, sobrino de Rixi Moncada, con el respaldo de dirigentes tradicionales del Partido Nacional.

El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, expresó su apoyo al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , a quien calificó como un “gran ser humano” y un funcionario municipal “súper trabajador”.

El aspirante presidencial pidió calma a los electores: “Le pido tranquilidad a todos los votantes honestos de todos los partidos. Los corruptos no tienen cómo alcanzar nuestras cifras; tanto Roberto como yo estamos ganando por goleada y por eso nos tiran piedras”.

Nasralla también cuestionó a sus rivales por pagar encuestas, asegurando que sus estudios reflejan una clara ventaja electoral. Según sus estimaciones, a nivel nacional la intención de voto lo ubica con un 60%, frente a un 30% del Partido Nacional y un 10% de Libre.

En el ámbito municipal, aseguró que el liberal Roberto Contreras se encamina a la reelección con una proyección de 80%, frente a un 15% del PN y un 5% de Libre. “Eso los tiene temblando”, sentenció el presidenciable liberal.