Inicia segunda fase de remodelación del aeropuerto Villeda Morales

La transformación del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales comenzó en 2023 y se espera que concluya en enero de 2026

El aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales ubicado en el municipio de La Lima, zona norte de Honduras, comenzó su transformación en 2023 y la inversión supera los 1,200 millones de lempiras.

El aeropuerto, con más de 30 años de funcionamiento, había quedado pequeño ante el crecimiento de aerolíneas y viajeros que hacen uso de la terminal, que registra un tráfico de más de un millón de pasajeros al año.

Con una inversión pública, el gobierno comenzó la transformación que incluye ampliación de las terminales A y B, más espacios de estacionamiento, cuatro nuevas bandas de equipaje, gradas eléctricas, modernos ascensores, implementación del software amadeus para optimizar las operaciones, un incremento y nuevas sillas en las salas de espera, nuevo sistema de audio, nuevos aires acondicionados, entre otros.

Esta remodelación contempló la ampliación de 13,000 metros cuadrados de nuevas áreas. Las terminales ahora cuentan con 10 kioscos de auto check-in Amadeus, sistema ACUS Common Use y pantallas DDS, colocándolas bajo estándares internacionales. La infraestructura operativa se triplicó: de 6,000 m² a 19,000 m².

El aeropuerto también incrementó su conectividad, pasando de 9 a 15 aerolíneas operando con vuelos nacionales e internacionales.

Se adquirieron nuevas bandas de equipaje, es importante destacar que tanto las bandas de equipaje como los ascensores y otros equipos no habían sido reemplazados desde 1997.

Ahora, el aeropuerto cuenta con más espacios comerciales y un quiosco de información para los viajeros.

El área de migración tanto de entradas como de salidas también se amplió.

El diseño del aeropuerto busca resaltar la cultura de los hondureños.

Las autoridades del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), anunciaron que dan inicio a la segunda etapa de remodelación que incluye nuevas bandas de equipaje y la sala de espera donde miles de pasajeros y visitantes se concentran cada día. El espacio contará con más del doble de sillas, pasando de 600 a 1,588.

También se suman más de 12 locales comerciales, nuevos aires acondicionados, una sala de maternidad.

Se estima que esta remodelación concluya en un plazo de cuatro meses, con entrega prevista para el mes de enero.

