Zonas de control policial en San Pedro Sula durante el Feriado Morazánico

Más de 1,600 elementos de la Policía Nacional llevan a cabo inspecciones exhaustivas, que contemplan la verificación de documentos en regla, control de velocidad, pruebas de alcoholemia y revisión de vehículos, con el fin de detectar y prevenir el traslado de drogas, armas u otros objetos ilícitos.

Controles de seguridad instalados en salidas de San Pedro Sula para prevenir accidentes y hechos delictivos.

 Fotos: Cortesía
Agentes de la Policía Nacional verifican documentos durante operativos viales en San Pedro Sula.
La DNVT refuerza operativos en el Valle de Sula en el marco del Feriado Morazánico.
La Policía Nacional realiza pruebas de alcoholemia como parte de las inspecciones viales.
Operativos estratégicos garantizan la seguridad de conductores y pasajeros que se desplazan a destinos turísticos.
Agentes inspeccionan vehículos para descartar el traslado de drogas, armas u objetos ilícitos.
Controles preventivos en las entradas y salidas de la ciudad buscan reducir la siniestralidad vial durante el feriado.
Los agentes generan confianza en la población que viaja durante el feriado morazánico.
Agentes de la Dipampco realizan inspecciones exhaustivas en los accesos principales de San Pedro Sula.
Agentes de la Policía de Turismo socializan con pobladores de San Pedro Sula.
La Policía Nacional intensifica controles para garantizar viajes seguros y sin contratiempos.
La Policía de Turismo mantiene presencia en sectores como El Merendón.

Patrullajes móviles en la Gran Central de Buses refuerzan la seguridad en rutas hacia Puerto Cortés y otros destinos.
