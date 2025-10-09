Cancillería descarta robo de pertenencias a migrantes deportados en el CAMR

San Pedro Sula, Honduras.

Autoridades de la Cancillería hondureña se han pronunciado ante los presuntos robos y pérdida de pertenencias personales de migrantes deportados desde Estados Unidos, quienes son atendidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) , ubicado en San Pedro Sula.

El seguimiento a estas denuncias llevó a una comitiva liderada por la vicecanciller de la República, Zulmit Rivera, a visitar el centro, donde se reunió con representantes de al menos 15 instituciones que brindan atención integral a los connacionales retornados.

“El CAMR es un centro modelo en la región del Triángulo Norte. Es operado por una organización cristiana sin fines de lucro, y su compromiso ha sido siempre dar la bienvenida con dignidad a nuestros hermanos en condición de retorno”, expresó Rivera.

Respecto a las denuncias, la vicecanciller explicó que las pertenencias personales de los migrantes llegan desde Estados Unidos en bolsas plásticas poco seguras, las cuales solo cuentan con una pequeña etiqueta con el nombre del migrante.

Según la funcionaria, este mecanismo de transporte no depende del Gobierno hondureño, sino que es parte del proceso logístico desde el país de origen.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Son bolsas sin ningún tipo de seguridad, no tenemos injerencia directa en cómo se embalan o se trasladan los objetos. Sin embargo, desde el más alto nivel diplomático ya hemos solicitado a las autoridades estadounidenses que mejoren los protocolos para garantizar la integridad de las pertenencias de nuestros connacionales", detalló Rivera.

La funcionaria también se refirió a las quejas sobre el sistema de entrega de bonos alimenticios en las tiendas Banasupro. "Hemos identificado que algunos productos incluidos en los bonos no están disponibles en todas las tiendas. Estamos trabajando con el equipo técnico para corregir estas inconsistencias y asegurar que todos los retornados reciban lo que se les ha prometido", aseguró.

Por su parte, la hermana Idalina Bordignon, directora del CAMR, negó rotundamente cualquier responsabilidad del centro en la pérdida de objetos y aclaró que los paquetes llegan sellados desde Estados Unidos.

"Nosotros estamos aquí para ayudar, no para robar. Cada persona recibe un paquete sellado que llega directamente en el vuelo de retorno. Lamentablemente, a veces ocurren confusiones porque algunos objetos se mezclan en los empaques de otros migrantes. Hay personas honradas que devuelven lo que no les pertenece, pero no siempre sucede", manifestó la religiosa.