Brigadas del hospital Ruth Paz devuelven esperanza a miles de hondureños

Durante más de cinco décadas, la fundación Ruth Paz ha sido un símbolo de solidaridad y compromiso con el bienestar de los hondureños. Desde la inauguración de su hospital hace 14 años, la institución ha evolucionado para responder a las necesidades más urgentes de la población.
Aunque el centro asistencial nació con la visión de albergar la primera unidad de quemados pediátrica del país, con el tiempo ha ampliado su alcance, logrando ofrecer 14 especialidades médicas y más de 40,000 atenciones anuales, tanto a niños como a pacientes adultos.
Uno de los pilares del hospital son las brigadas quirúrgicas, iniciativa que permite atender a pacientes con padecimientos complejos que muchas veces son imposibles de tratar en el país.
Al respecto, la licenciada Flor Cruz, directora ejecutiva del hospital, destacó que el impacto de estas brigadas es enorme, pues a través de ellas han invertido unos L365 millones desde 2014, representando un ahorro de L33 millones de lempiras al sistema de salud hondureño.
Estas misiones médicas, que llegan principalmente desde Estados Unidos, atienden casos de ortopedia pediátrica, malformaciones anorrectales, labio y paladar hendido, y recientemente se incorporó la cirugía plástica facial reconstructiva.
Desde su apertura en 2011, el hospital ha recibido alrededor de 370 brigadas, atendiendo a más de 1,600 pacientes. Cruz explicó que cada vez que viene una misión, la brigada se da a conocer en las redes sociales de la institución y se realiza un proceso de evaluación previa.
En el caso de las brigadas de manos y extremidades superiores que se realizan dos veces al año; por ejemplo, se evalúan hasta 150 personas y se realizan cerca de 60 intervenciones.
También indicó que la mayoría de los materiales quirúrgicos utilizados durante las cirugías son donados por los equipos médicos visitantes, lo que permite reducir significativamente los costos.
Algunos procedimientos, como las cirugías de escoliosis, una condición caracterizada por una curvatura anormal de la columna vertebral, que puede afectar las habilidades motoras, requieren implantes o materiales que pueden superar los L150,000, por lo que algunas familias deben asumir una parte de los gastos médicos, alrededor del 20%.
No obstante, para garantizar la atención oportuna, el hospital evalúa cada caso y la situación de la familia para ajustar los costos a sus posibilidades, gestionar donaciones e incluso exonerarlos.
Cruz dijo que las cirugías de escoliosis son de las más complejas, pues el tiempo en el quirófano es de seis a ocho horas y requieren de un equipo altamente especializado. Una sola operación puede costar entre $70,000 y $75,000, en la mayoría de los casos los pacientes necesitan más de una.
Los pacientes provienen principalmente del norte, occidente y litoral atlántico del país, referidos por médicos de hospitales públicos o de forma individual, luego de ver los anuncios de las brigadas en redes sociales o medios de comunicación.
Para Elizabeth Blasberg, otorrinolaringóloga y especialista en cirugía plástica facial, que lideró la primera brigada de cirugía plástica reconstructiva, poder devolverle la sonrisa y una mejor calidad de vida a las personas es su mejor recompensa.
Mientras que para Gloria Castro, una paciente de Yoro, la brigada de cirugía de manos y extremidades superiores ha sido una bendición, ya que por medio de ella pudo recuperar la movilidad plena de su brazo, luego de haber sufrido un accidente.
Además del beneficio directo a los pacientes, las brigadas contribuyen al fortalecimiento del personal local, ya que, en cada visita, los profesionales extranjeros comparten sus conocimientos.
Actualmente, el hospital cuenta con cuatro quirófanos y una programación constante de brigadas. En octubre se espera la segunda brigada de escoliosis de este año, seguida por la de manos, con la que cerrarán 2025.