Brigadas del hospital Ruth Paz devuelven esperanza a miles de hondureños

San Pedro Sula, Honduras.

Durante más de cinco décadas, la fundación Ruth Paz ha sido un símbolo de solidaridad y compromiso con el bienestar de los hondureños. Desde la inauguración de su hospital hace 14 años, la institución ha evolucionado para responder a las necesidades más urgentes de la población. Aunque el centro asistencial nació con la visión de albergar la primera unidad de quemados pediátrica del país, con el tiempo ha ampliado su alcance, logrando ofrecer 14 especialidades médicas y más de 40,000 atenciones anuales, tanto a niños como a pacientes adultos. Uno de los pilares del hospital son las brigadas quirúrgicas, iniciativa que permite atender a pacientes con padecimientos complejos que muchas veces son imposibles de tratar en el país. Al respecto, la licenciada Flor Cruz, directora ejecutiva del hospital, destacó que el impacto de estas brigadas es enorme, pues a través de ellas han invertido unos L365 millones desde 2014, representando un ahorro de L33 millones de lempiras al sistema de salud hondureño.

Estas misiones médicas, que llegan principalmente desde Estados Unidos, atienden casos de ortopedia pediátrica, malformaciones anorrectales, labio y paladar hendido, y recientemente se incorporó la cirugía plástica facial reconstructiva. Desde su apertura en 2011, el hospital ha recibido alrededor de 370 brigadas, atendiendo a más de 1,600 pacientes. Cruz explicó que cada vez que viene una misión, la brigada se da a conocer en las redes sociales de la institución y se realiza un proceso de evaluación previa. En el caso de las brigadas de manos y extremidades superiores que se realizan dos veces al año; por ejemplo, se evalúan hasta 150 personas y se realizan cerca de 60 intervenciones. También indicó que la mayoría de los materiales quirúrgicos utilizados durante las cirugías son donados por los equipos médicos visitantes, lo que permite reducir significativamente los costos.