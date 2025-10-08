Municipalidad rehabilitará un puente en Las Brisas, el otro hasta 2026

San Pedro Sula

La Corporación Municipal aprobó rehabilitar únicamente el puente este de Las Brisas y no reconstruir ambos, como se había planteado inicialmente tras la declaratoria de urgencia. En junio pasado, un tramo del puente oeste —uno de los llamados puentes gemelos— colapsó. Han pasado más de tres meses desde el incidente, que provocó problemas de fluidez vehicular en el sector. Como medida provisional, se construyó un vado para descongestionar la zona. La decisión corporativa establece que se rehabilitará o reforzará el puente cerrado por prevención, mientras que el que colapsó será sometido a licitación el próximo año. Según la resolución, se realizará una licitación privada para la rehabilitación del puente este, mientras que la reconstrucción del puente oeste se incluirá en el Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto de 2026, mediante una licitación pública.

El proyecto de los puentes gemelos de Las Brisas fue discutido en sesión de corporación. Se recordó que, en una sesión extraordinaria celebrada en julio, se aprobó la cancelación del proyecto "Pavimentación trocha oeste prolongación avenida Júnior, Sitraalus hasta el bordo del río Blanco, incluyendo el puente sobre el río Bermejo", e incluir en el plan operativo el proyecto "Reconstrucción de puentes gemelos de la avenida Júnior, Las Brisas", con una disponibilidad presupuestaria de 120 millones de lempiras, tras la declaratoria de urgencia vial en el municipio. Posteriormente, la Gerencia de Infraestructura contrató una firma consultora especializada para realizar estudios técnicos —topográficos, geotécnicos, estructurales, hidráulicos y ambientales—. El informe concluyó que, aunque lo ideal sería reconstruir simultáneamente ambos puentes gemelos, hacerlo representaría un reto logístico y técnico que impide su ejecución al mismo tiempo. El informe señala que reparar ambos puentes de forma simultánea no es viable debido a las diferencias en el grado de afectación estructural, la complejidad del colapso del puente oeste, y las limitaciones logísticas de espacio para la maquinaria y el personal involucrado. Ante estas observaciones, la Gerencia recomendó autorizar, mediante acuerdo de urgencia, una licitación privada para rehabilitar el puente de la trocha este, incluyendo obras estructurales, drenajes, juntas, losas y demás componentes necesarios para su funcionamiento seguro. Asimismo, se sugiere mantener en operación el vado vehicular mixto sobre el río Piedras como medida de alivio vial mientras dure la ejecución del proyecto, e iniciar el proceso de planificación y programación presupuestaria para la reconstrucción del puente oeste como parte del POA 2026, mediante licitación pública tradicional.