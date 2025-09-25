Hospital Ruth Paz, 14 años cambiando vidas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Lo que comenzó como el sueño de una mujer extranjera que decidió dedicar su vida a ayudar a los niños de Honduras se ha convertido en una institución de salud que ha brindado más de 290,000 atenciones desde su fundación. Se trata del hospital Ruth Paz, que en agosto arribó a su décimo cuarto aniversario y que continúa creciendo para llevar esperanza y atención médica de calidad a miles de familias. La historia del hospital está ligada a la labor humanitaria de doña Ruth de Paz, quien nació en Estados Unidos, pero adoptó a esta patria como suya, demostrando su amor a través del servicio a los más necesitados. Desde 1969 comenzó a gestionar tratamientos en el extranjero para niños de escasos recursos que habían sufrido quemaduras o tenían diagnósticos que no podían ser atendidos en el país.

Durante tres décadas, doña Ruth de Paz acompañó a decenas de niños en sus viajes a hospitales de Estados Unidos, que con apoyo de médicos y familias voluntarias recibían cirugías y terapias que de otra forma hubieran sido inalcanzables debido a limitaciones económicas. Tras su fallecimiento, su hija Mary Ann Kafati decidió continuar ese legado y fue así como nació la idea de construir un hospital que pudiera atender de manera integral a niños quemados y ofrecer cirugía pediátrica sin trasladarlos al extranjero. La obra comenzó en 2005, impulsada por la fundación Ruth Paz y un grupo de voluntarios que se encargaron de gestionar fondos, materiales y equipo. Samia Jarufe, voluntaria y coordinadora de la construcción, compartió que llegó a la fundación para apoyar a su amiga Mary Ann a cumplir el sueño de su madre.

Ambas presentaron el proyecto a la Secretaría de Salud y les otorgaron un espacio en el predio del hospital Leonardo Martínez, una vieja sala de madera que fue demolida para levantar el nuevo edificio. El proceso tomó ocho años. En 2011 se inauguró el hospital como fruto de un esfuerzo colectivo y de una red de donantes nacionales e internacionales. “Este hospital es como nuestro bebé, porque lo vimos nacer desde los cimientos hasta convertirse en lo que es hoy”, expresó Jarufe. “El 90% del equipo médico lo conseguimos donado en el extranjero. Teníamos que hacer todas las gestiones de importación y transporte, que lo cubrió en su totalidad la fundación”, agregó.

Aunque su misión inicial era la atención de pacientes pediátricos con quemaduras, la falta de financiamiento obligó a cerrar la unidad. Sin embargo, la necesidad de atención en otras áreas motivó a ampliar los servicios.