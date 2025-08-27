Fundación Ruth Paz lanza su primera brigada en cirugías de pie y tobillo en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de devolver la movilidad y mejorar la calidad de vida de pacientes con afecciones en sus extremidades inferiores, la Fundación Ruth Paz , en colaboración con la organización internacional Steps2Walk , llevará a cabo por primera vez una brigada médica especializada en corrección de pie y tobillo.

Según Fortín, las intervenciones tienen una duración aproximada de una hora a hora y media, dependiendo de la complejidad del caso. En algunos pacientes se operan ambos pies de forma simultánea, lo que puede extender el tiempo en quirófano.

“El objetivo es permitir que estas personas puedan caminar, estar de pie o realizar sus actividades diarias sin dolor. La calidad de vida mejora enormemente con estas cirugías”, explicó el doctor Carlos Alberto Fortín, médico ortopeda y traumatólogo de la Fundación Ruth Paz.

La jornada quirúrgica se realizará los días jueves y viernes, en las instalaciones de la fundación , donde se espera intervenir quirúrgicamente entre 15 y 16 pacientes previamente evaluados.

Un total de 25 pacientes fueron evaluados para esta brigada, de los cuales alrededor de 16 serán seleccionados para cirugía. El proceso de selección inició meses atrás, mediante consultas y valoraciones clínicas realizadas por el equipo médico de la fundación.

“Los casos son evaluados clínicamente y por estudios de imagen. Posteriormente, los diagnósticos son compartidos con los especialistas de Steps2Walk, quienes en conjunto con nosotros elaboran un plan quirúrgico individualizado para cada paciente”, detalló Fortín.

Las causas de las deformidades que se tratarán son variadas, algunas congénitas, otras adquiridas por trauma, enfermedades degenerativas como la artrosis, complicaciones metabólicas como la diabetes, secuelas infecciosas o incluso de origen neurológico.

“Las patologías afectan tanto a niños como a adultos, y en todos los casos impactan directamente en su movilidad y autonomía”, agregó el especialista.

Vilma Rivera, una de las pacientes en evaluación para esta brigada, sufre de una condición llamada pie valgo. “Cuando estoy parada, el pie se me dobla. Estoy esperando que me evalúen, pero tengo la esperanza de ser operada y poder caminar correctamente, esta cirugía podría cambiarme la vida”, expresó emocionada.

Otro beneficiado es Luis Ángel Mayorga, un niño de 9 años originario de El Negrito, Yoro. Luis será intervenido quirúrgicamente debido a una complicación en su pie izquierdo que le causa dolor al caminar. “Sí, ya quiero curarme el pie”, dijo con una sonrisa mientras su madre agradecía a la fundación por esta oportunidad.

La Fundación Ruth Paz ha sido reconocida por sus múltiples brigadas quirúrgicas en áreas como columna, rodilla y hombro. Esta nueva iniciativa representa un avance significativo hacia una atención ortopédica más integral en el país.

“Esta es nuestra primera brigada especializada en pie y tobillo, pero esperamos que sea la primera de muchas. Nuestra meta es seguir ampliando la cobertura y beneficiar a más hondureños cada año”, finalizó el doctor Fortín.