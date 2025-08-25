Denuncian extorsiones a médicos en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este lunes que médicos de clínicas privadas están siendo extorsionados en San Pedro Sula. El CMH publicó un comunicado en el que describe y denuncia que los profesionales de la salud que trabajan en el rubro privado "enfrentan situaciones de extorsión y amenazas (...), particularmente en clínicas privadas que se han visto vulneradas por la creciente ola de criminalidad".

La entidad gremial subrayó que la falta de investigación de las entidades gubernamentales de seguridad hace que las denuncias interpuestas por las víctimas queden vacías. De igual manera, lamentaron que no se implementen medidas de seguridad al gremio en los sitios de trabajo en la ciudad. La denuncia pública no expone el tipo de extorsión ni de qué estructuras criminales proviene, pero exigieron a autoridades investigar la crisis.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO pic.twitter.com/Dvzwpbcsva — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) August 25, 2025

El CMH exhortó al gobierno a "implementar de inmediato acciones de seguridad y justicia con el fin de salvaguardar la vida de los médicos y que no queden en impunidad estos actos delictivos.