La Policía reporta más de 100 licencias decomisadas a conductores ebrios en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), con sede en el valle de Sula, informó sobre el decomiso de 645 licencias de conducir durante operativos recientes, de las cuales 117 correspondieron a conductores que dieron positivo en pruebas de alcoholemia.

El jefe de la DNVT en San Pedro Sula, comisionado Carlos González, destacó los resultados positivos de las acciones implementadas, señalando que la ciudad alcanzó un hito sin precedentes con 12 días consecutivos sin registrar muertes por accidentes de tránsito, una cifra considerada histórica para la zona norte del país.

“Estamos viendo un cambio significativo en el comportamiento de los conductores. Estos resultados reflejan que los controles están funcionando y que la ciudadanía comienza a tomar conciencia”, expresó González.

Durante el fin de semana, se reportó únicamente una persona lesionada, quien sufrió una fractura en el brazo derecho, pero se encuentra estable y fuera de peligro, según informaron las autoridades médicas.