La Policía reporta más de 100 licencias decomisadas a conductores ebrios en SPS

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), con sede en el valle de Sula, informó sobre el decomiso de 645 licencias de conducir durante operativos recientes, de las cuales 117 correspondieron a conductores que dieron positivo en pruebas de alcoholemia.
El jefe de la DNVT en San Pedro Sula, comisionado Carlos González, destacó los resultados positivos de las acciones implementadas, señalando que la ciudad alcanzó un hito sin precedentes con 12 días consecutivos sin registrar muertes por accidentes de tránsito, una cifra considerada histórica para la zona norte del país.
“Estamos viendo un cambio significativo en el comportamiento de los conductores. Estos resultados reflejan que los controles están funcionando y que la ciudadanía comienza a tomar conciencia”, expresó González.
Durante el fin de semana, se reportó únicamente una persona lesionada, quien sufrió una fractura en el brazo derecho, pero se encuentra estable y fuera de peligro, según informaron las autoridades médicas.
En comparación con meses anteriores, cuando se contabilizaban entre 25 y 30 accidentes diarios, la DNVT reporta una reducción dramática, con un promedio actual de apenas siete incidentes por día, la mayoría de ellos con daños materiales menores y cubiertos por seguros.
Esta notable disminución ha sido atribuida a los constantes operativos de control, campañas de concienciación, y el endurecimiento de las sanciones por infracciones a la Ley de Tránsito.
Medidas adicionales y decomisos
Además del retiro de licencias por conducir en estado de ebriedad, las autoridades decomisaron otras 528 licencias por diversas faltas, tales como exceso de velocidad, no portar documentos reglamentarios, y uso indebido de motocicletas.
También se retuvieron siete motocicletas utilizadas en “piques”, competencias ilegales que ponen en riesgo la vida de sus participantes y de terceros, como parte de una estrategia para frenar este tipo de prácticas peligrosas.
La DNVT reiteró el llamado a la población para mantener una conducta responsable al volante y respetar las normas de tránsito. "Evitar una tragedia está en manos de cada conductor. Conducir bajo los efectos del alcohol no solo es un delito, es una amenaza directa a la vida", enfatizó González.
Las autoridades afirmaron que los operativos continuarán de forma permanente, con el objetivo de mantener estas cifras positivas y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.