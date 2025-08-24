Sanciones, revisiones y control vial para el feriado Morazánico

El feriado Morazánico está a las puertas y los hondureños se preparan para realizar turismo interno, mientras que algunos optarán por salir del país.
Desde ya, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), en conjunto con la Policía Nacional y las demás instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), informó sobre el inicio oficial de las revisiones físicas, técnicas y mecánicas a las unidades de transporte público que prestarán servicio de excursiones durante el asueto.
El objetivo es garantizar que la población se desplace con seguridad hacia los principales destinos turísticos del país.
El IHTT, como parte de las 24 instituciones que integran la Conapremm, proyecta inspeccionar más de 3,000 unidades de transporte, superando así las 1,958 revisiones realizadas durante el feriado Morazánico anterior.
Estas acciones permiten verificar que cada unidad se encuentre en óptimas condiciones para obtener el permiso de demanda extraordinaria, requisito indispensable para operar en estas fechas.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), de la Jefatura Regional N.° 2 en el Valle de Sula, como institución policial que forma parte activa de la Conapremm, desempeñará un papel fundamental en el orden y la seguridad vial.
Sanciones a quienes infrinjan la ley de vialidad
Los encargados de la DNVT anunciaron que se aplicarán sanciones a los conductores que cedan vehículos a personas sin licencia de conducir o a menores de edad, así como a las unidades de transporte que no cumplan con las revisiones físico-mecánicas establecidas.
También se impondrán medidas estrictas contra las unidades que no cumplan con los requisitos exigidos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.
En San Pedro Sula y otras ciudades, la DNVT reforzará su presencia en carreteras y zonas estratégicas, aplicando multas a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y a quienes incumplan la Ley de Tránsito, con el fin de prevenir accidentes y garantizar un desplazamiento seguro para las familias hondureñas.
De acuerdo con la información proporcionada, el trabajo de la DNVT, acompañado por instituciones como Copeco, el Cuerpo de Bomberos e IHTT, reafirma el compromiso de la Policía Nacional de proteger la vida y seguridad de la ciudadanía durante el Feriado Morazánico 2025.
Los conductores ven con buenos ojos los operativos, pero también piden a las autoridades que incluyan en sus planes de trabajo acciones para reforzar la seguridad en los barrios y colonias, ya que muchas personas no saldrán de sus ciudades debido a la situación económica y el desempleo que afecta a gran parte de la población