Sanciones, revisiones y control vial para el feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés

El feriado Morazánico está a las puertas y los hondureños se preparan para realizar turismo interno, mientras que algunos optarán por salir del país.

Desde ya, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), en conjunto con la Policía Nacional y las demás instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), informó sobre el inicio oficial de las revisiones físicas, técnicas y mecánicas a las unidades de transporte público que prestarán servicio de excursiones durante el asueto.

El objetivo es garantizar que la población se desplace con seguridad hacia los principales destinos turísticos del país.

El IHTT, como parte de las 24 instituciones que integran la Conapremm, proyecta inspeccionar más de 3,000 unidades de transporte, superando así las 1,958 revisiones realizadas durante el feriado Morazánico anterior.

Estas acciones permiten verificar que cada unidad se encuentre en óptimas condiciones para obtener el permiso de demanda extraordinaria, requisito indispensable para operar en estas fechas.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), de la Jefatura Regional N.° 2 en el Valle de Sula, como institución policial que forma parte activa de la Conapremm, desempeñará un papel fundamental en el orden y la seguridad vial.