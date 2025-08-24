San Pedro Sula ya tiene su tercer vado donado y lo llaman "Pollo Loko"

Primero fue el vado de Las Brisas, conocido también como “El Esfuerzo”, luego el de la colonia Flor de Cuba, y este día fue habilitado el tercero, construido en el sector El Limonar.Las tres obras han sido edificadas con donaciones, según informaron las autoridades municipales.
Ninguna está contemplada en el Plan Operativo Anual (POA), y únicamente el proyecto denominado “Vado El Esfuerzo” ha sido presentado en sesión corporativa; su aceptación aún está en proceso.
Algunos regidores explicaron que las obras no aparecen en el POA porque han sido ejecutadas como respuesta a emergencias, tal como ocurrió en Las Brisas, donde también la municipalidad deberá reparar el puente que colapsó.
Según la moción presentada en una sesión de julio de 2025, la municipalidad recibió un lote de donaciones consistente en equipo, materiales, transporte y acarreo de construcción, valorado en L9,281,372.49.
En la moción se incluye además un listado de empresas y personas naturales que contribuyeron con las donaciones. La Corporación dio por recibida la moción, pero no la aceptó formalmente, ya que debe cumplir con el proceso correspondiente para su incorporación al POA.
Al tercer vado lo bautizaron como "El Pollo Loko"
El segundo vado construido fue el denominado “El Pollo”, ubicado en la Flor de Cuba, en el sector Rivera Hernández. En ese punto también se cayó un puente, y ante la demora del gobierno central en instalar un puente bailey, la municipalidad procedió a levantar el vado.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, afirmó que el proyecto se concretó gracias al respaldo de empresarios locales. “Aquí no hay fondos municipales.
La obra tiene un costo de 6.3 millones de lempiras, provenientes de donaciones de tubería, concreto, madera y sistema de iluminación. Solo el apoyo de los empresarios hizo esto posible”, aseguró el alcalde. Este proyecto aún no ha sido presentado en sesión de corporación.
Este día se habilitó el vado “El Pollo Loko” de El Limonar, construido también con donaciones. Ayer, la municipalidad realizó una kermés con los vecinos del sector de Los Cármenes.
Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, explicó que la inversión es similar a las anteriores, y que todos los proyectos serán sometidos ante la Corporación Municipal para su incorporación al presupuesto.