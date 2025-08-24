San Pedro Sula ya tiene su tercer vado donado y lo llaman "Pollo Loko"

San Pedro Sula, Cortés

Primero fue el vado de Las Brisas, conocido también como “El Esfuerzo”, luego el de la colonia Flor de Cuba, y este día fue habilitado el tercero, construido en el sector El Limonar.Las tres obras han sido edificadas con donaciones, según informaron las autoridades municipales. Ninguna está contemplada en el Plan Operativo Anual (POA), y únicamente el proyecto denominado “Vado El Esfuerzo” ha sido presentado en sesión corporativa; su aceptación aún está en proceso.

Algunos regidores explicaron que las obras no aparecen en el POA porque han sido ejecutadas como respuesta a emergencias, tal como ocurrió en Las Brisas, donde también la municipalidad deberá reparar el puente que colapsó.

Según la moción presentada en una sesión de julio de 2025, la municipalidad recibió un lote de donaciones consistente en equipo, materiales, transporte y acarreo de construcción, valorado en L9,281,372.49. En la moción se incluye además un listado de empresas y personas naturales que contribuyeron con las donaciones. La Corporación dio por recibida la moción, pero no la aceptó formalmente, ya que debe cumplir con el proceso correspondiente para su incorporación al POA.

Al tercer vado lo bautizaron como "El Pollo Loko"