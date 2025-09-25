Bases y líderes liberales exigen detener la persecución política

San Pedro Sula

Líderes del Partido Liberal, diputados y alcaldes mostraron su respaldo al alcalde sampedrano Roberto Contreras durante una improvisada concentración que llenó el parque central de San Pedro Sula.

Desde la terraza del Palacio Municipal, Roberto Contreras brindó un emotivo discurso a los sampedranos y liberales que lo acompañaron en la protesta pacífica que convocó.

Ataviados con camisas blancas, banderas rojas y figuras de pollos, unas cuatro mil personas apoyandoon al edil ya los funcionarios que están tras las rejas por la denunciada persecución política.

A las 4:00 pm las personas comenzaron a llegar al parque central; hora y media después inició el plantón, en el que participaron reconocidos liberales, entre ellos Jorge Cálix , Ericka Urtecho , además de alcaldes de municipios de Cortés.

La dirigente liberal, Ericka Urtecho , tomó la palabra: “Venimos a acordar a nuestro presidente del Partido Liberal en este difícil momento que el partido de gobierno quiere ganar en los tribunales lo que no puede ganar en las urnas”, dijo.

Urtecho recordó que hay más de 15 funcionarios y alcaldes liberales perseguidos, “por la sencilla razón de que el partido en el poder no soporta que estemos en el corazón de los hondureños y ya no saben cómo atacar”.

Mientras los presentes gritaban: “¡Viva el pollo, pollo!” y “¡Fuera familia!” , cedió la palabra al diputado Jorge Cálix .

Tras solidarizarse con Contreras, su familia y los funcionarios perseguidos, Cálix exigió que cese la persecución política contra los liberales.“No me parece justo, me indigna y me hierve la sangre la injusticia. Si atacan al presidente del partido, atacan a los liberales”, expresó.

Ambos dirigentes condenaron lo que acontece en la municipalidad y lamentaron que no se tenga una justicia igualitaria en otros casos como los de Sedesol , los narcovideos y otros pendientes.



