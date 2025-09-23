Contreras anuncia protesta este miércoles en el parque central

San Pedro Sula, Honduras

A través de un video difundido en sus redes sociales , Contreras aseguró ser víctima de una persecución política.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , anunció este martes que realizará una protesta pacífica este miércoles a las 5:30 de la tarde en el parque central de la capital industrial de Honduras.

“Hoy sí la frase ¿Dónde estoy? tiene sentido, y es que estoy en medio de una persecución política orquestada por el gobierno de turno que, ante el fracaso y la derrota que les infringiremos el 30 de noviembre, vienen a atacar directamente la ciudad de San Pedro Sula”, expresó el edil sampedrano.

El alcalde afirmó que en la manifestación pacífica participará el presidenciable Salvador Nasralla, a quien calificó como “el próximo presidente de la República”.

"Necesito hoy más que nunca de tu respaldo para denunciar las arbitrariedades y la persecución de Libertad y Refundación contra mi persona", finalizó.

El llamado de Contreras se da luego de que agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizara este martes varias capturas relacionadas con un presunto fraude superior a 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad de San Pedro Sula donde sale salpicado su yerno, Steven Fajardo, y otros funcionarios.

Los 10 funcionarios ya detenidos por la Policía enfrentarán cargos por Violación a los Deberes de los Funcionarios, Fraude, Tráfico de Influencias y Lavado de Activos.