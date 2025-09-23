Alcalde Contreras dice que requerimiento contra su yerno "es un ataque político"

San Pedro Sula.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dijo que la orden de detención contra Steven Fajardo, su yerno y asesor, "es un ataque político". "Este ataque contra mi familia, es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia. Ya este ataque político lo esperábamos", escribió Contreras en su cuenta en X.

"Hago un llamado a todo el pueblo hondureño a mantenerse vigilante. Daré conferencia de prensa en breve a todos los medios de comunicación, porque soy un hombre limpio, no tengo nada que ocultar", dijo Contreras. "Han atacado lo que más quiero", extendió Contreras. “Han venido a atacar prácticamente a la familia. Si ellos creen que me van a quebrar con esto, esto es un ataque directo a la democracia del país. Solo falta que llegue a mi casa y me pongan tres kilos de cocaína para después decir que soy narcotraficante”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Señaló a dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) y a figuras del Congreso Nacional, a quienes acusó de querer instaurar lo que calificó como “una dictadura de izquierda en el país para convertirlo en una segunda Venezuela”. “Yo no manejo fondos de Sedesol por los más de 1,000 millones de lempiras que se hartaron los diputados, no hay ninguna investigación”, remarcó. “Si piensan que de esta forma yo voy a renunciar para que establezcan una alcaldía comunista en la costa norte, están muy equivocados. Hoy más que nunca vamos a luchar por ganar las elecciones”, declaró. “Esto le va a pasar factura a Scherly Arriaga, a Luis Redondo y a todos los diputados de Cortés”, manifestó.

