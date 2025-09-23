El MP acusa a yerno de Contreras de desviar L45.5 millones

San Pedro Sula.

El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal contra Steven Fajardo, yerno del alcalde Roberto Contreras, y 14 personas —incluidos funcionarios y exfuncionarios municipales— por una acusación de fraude de más de 45.5 millones de lempiras. Según la acusación del MP, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf), las ordenes de detención son por investigaciones relacionadas con la supuesta participación de quince personas en una red de corrupción que, entre julio de 2023 y abril de 2024, habría causado un perjuicio económico superior a los 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora Hercod S. de R.L., destinados para el mejoramiento vial en el municipio de San Pedro Sula.

La acusación es contra Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno de Contreras), Josué David Fajardo Hernández (tío de Steven Fajardo), José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea. También contra los ex y actuales funcionarios Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos); Walter Cartagena Villagra (exdirector del departamento de Vías).

MP presenta requerimiento fiscal por fraude de 45.5 millones en la alcaldía de San Pedro Sula: fraccionaron contratos, incumplieron obras y lavaron activos con fondos municipales pic.twitter.com/np0rjHFYH1 — Ministerio Público (@MP_Honduras) September 23, 2025

¿Qué señala el MP?

El Ministerio Público les imputa delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según las investigaciones, los empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a Hercod, mientras que las demás sociedades participarían solo como "relleno" para simular legalidad. La empresa Hercod también incumplió requisitos esenciales, pues no presentó garantía de anticipo de fondos ni la nómina de personal técnico encargado de ejecutar las obras. Otras irregularidades encontradas es que los imputados fragmentaron los contratos para eludir los procedimientos de una licitación pública o privada, adjudicando 26 por contratación directa y 7 por licitación privada. De acuerdo a los hechos, los funcionarios municipales autorizaron los pagos a Hercod sin que esta presentara los informes de avance o de finalización de obras, ni verificaron el cumplimiento de los contratos. Con las investigaciones se verificó que en algunos contratos no se especificó la ubicación exacta de los tramos a reparar, mientras que otros proyectos no se ejecutaron, entre ellos la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El Merendón, donde no existe evidencia de que ingresara maquinaria.

Reacción de Contreras