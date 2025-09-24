Roberto Contreras revela que sacó del país a su esposa: “Amor de mi vida, no estás sola”

San Pedro Sula, Honduras

Desde la terraza del Palacio Municipal, el alcalde Roberto Contreras ofreció un emotivo discurso durante la protesta pacífica que convocó, frente a cientos de sampedranos y liberales que se dieron cita para mostrar su apoyo en el Parque Central de la ciudad. Ataviados con camisas blancas, banderas rojas y figuras de pollos por todos lados, aproximadamente cuatro mil personas acompañaron al edil y a los funcionarios que actualmente están tras las rejas, denunciando lo que califican como una persecución política en su contra.

La concentración comenzó a las 4:00 p.m., y cerca de hora y media después arrancó el plantón en el Parque Central, con la participación de reconocidos dirigentes liberales como Jorge Cálix y Ericka Urtecho, así como alcaldes de municipios de Cortés. La dirigente liberal Ericka Urtecho tomó la palabra y expresó: "Venimos a acuerpar a nuestro presidente del Partido Liberal en este difícil momento que el partido de gobierno quiere ganar en tribunales lo que no puede ganar en las urnas". Recordó que más de 15 funcionarios y alcaldes liberales enfrentan persecución política por estar en el corazón de los hondureños. Mientras los presentes coreaban consignas como "viva el pollo, pollo" y "fuera familión", el diputado Jorge Cálix habló sobre la situación. Tras solidarizarse con Contreras, su familia y los funcionarios perseguidos, exigió que cese la persecución política contra los liberales. "No me parece justo, me indigna y me hierve la sangre la injusticia. Si atacan al presidente del partido, atacan a los liberales", afirmó Cálix. Ambos dirigentes condenaron las irregularidades que, según ellos, ocurren en la municipalidad y lamentaron la falta de justicia igualitaria en casos como los de Sedesol, los narcovideos y otros pendientes.

Emotivo discurso