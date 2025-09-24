Johel Zelaya se pronuncia sobre pruebas claves que usarán en el caso de Municipalidad de SPS

El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, se pronunció este miércoles sobre las pruebas que usará el Ministerio Público en el caso de los implicados del presunto fraude en la Municipalidad de San Pedro Sula.
Zelaya explicó que entre los elementos probatorios se encuentra la situación de un parque que, según documentos oficiales, fue reportado como en óptimas condiciones, sin embargo, en la actualidad se encuentra en total deterioro, lo que evidencia irregularidades en la administración de fondos públicos.
"Hay muchas fotos que en el expediente vamos a encontrar todo el patron de las calles, esos 160 kilómetros y que son solo 128 kilómetros", dijo el funcionario refiriéndose a obras de ejecución de la alcaldía sampedrana y que tienen como pruebas sobre este caso.
“Hay un acto de corrupción terrible y lamentablemente tengo que exponerlo”, expresó de manera contundente el Fiscal General, quien recalcó además que el caso será llevado con la solidez necesaria para demostrar la responsabilidad de los involucrados.
Detenidos por el supuesto fraude
Un Juez en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción dictó el pasado martes 23 de septiembre detención judicial contra nueve funcionarios quienes están aparentemente implicados en un supuesto fraude de más de 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad de San Pedro Sula.
Juzgado programó la audiencia inicial para este próximo viernes 26 de septiembre, a las 8:00 de la mañana.
Según la acusación, entre julio de 2023 y abril de 2024 los investigados suscribieron 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora Hercod S. de R.L., supuestamente destinados al mejoramiento vial de San Pedro Sula.
La lista de acusados incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega; Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno del alcalde Roberto Contreras); Josué David Fajardo Hernández (tío de Fajardo Vargas); José Antonio Juárez Pereira; Henry Geovanny Guzmán Girón; Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.